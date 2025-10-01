Le Danemark renforce la sécurité avec un soutien multinational

Les États-Unis vont fournir des capacités anti-drones au Danemark lors de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, ainsi que pour le sommet de la Communauté politique européenne jeudi 2 octobre à Copenhague, a annoncé mardi 30 septembre le ministère danois de la Défense.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le radiodiffuseur danois DR, les alliés européens ont également offert un soutien supplémentaire au Danemark. La frégate allemande FGS Hambourg a ainsi accosté Copenhague pour renforcer la surveillance de l'espace aérien, la France enverra un hélicoptère militaire Fennec avec du personnel, et tandis que la Suède fournira des systèmes radar et une capacité anti-drones. L'Ukraine a également offert son expertise pour renforcer les efforts anti-drones du Danemark.

De son côté, Troels Lund Poulsen, le ministre danois de la Défense, a indiqué que les contributions alliées ont été organisées ces derniers jours pour assurer la sécurité des réunions, ajoutant que ce soutien améliorera la capacité du Danemark à déployer des ressources si nécessaire, en étroite coordination avec la police.

À l'approche des sommets, une activité de drones suspecte a perturbé les aéroports danois et amené le déclenchement de mesures de sécurité accrues. Le 22 septembre, l'aéroport Kastrup de Copenhague a temporairement fermé son espace aérien pendant environ quatre heures après des observations de drones, tandis que l'aéroport d'Aalborg a fermé le sien pendant plusieurs heures le 24 septembre. La police a également reçu des rapports d'activité de drones près d'Esbjerg, de Sonderborg et de la base aérienne de Skrydstrup.

Par ailleurs, afin de protéger davantage les événements, le Danemark a interdit tous les vols de drones civils dans l'ensemble du pays du 29 septembre au 3 octobre.

Le Danemark assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour la période juillet-décembre 2025.

Xinhua/VNA/CVN