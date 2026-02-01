Le Danemark va transférer des missions clés du domaine de la défense à Air Greenland

Des négociations sont en cours entre le ministère danois de la Défense et Air Greenland concernant la location d'avions afin d'améliorer la réalisation des missions de surveillance dans la région, selon un communiqué publié samedi 31 janvier par le ministère.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large visant à impliquer les entreprises groenlandaises dans l'exercice des fonctions de l'État, a déclaré le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, lors d'une conférence de presse conjointe avec la ministre groenlandaise des Affaires étrangères, Vivian Motzfeldt, qui s'est tenue à Nuuk samedi après-midi.

Selon l'accord prévu, Air Greenland participerait à des missions de surveillance dans l'espace aérien groenlandais. Ce changement s'inscrit dans le cadre du premier accord sur l'Arctique et l'Atlantique Nord, signé par les parties concernées et le gouvernement groenlandais, qui prévoit le retrait progressif des avions Challenger et le transfert des missions de surveillance et de sauvetage dans l'Arctique à des partenaires civils.

"Il est essentiel que la coopération se fasse avec un acteur qui a l'expérience du vol dans les conditions particulières qui prévalent au Groenland", indique le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN