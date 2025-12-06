Investissements étrangers

Dynamique soutenue et décaissements record au cours des onze premiers mois

Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont maintenu une forte dynamique de croissance au cours des onze derniers mois, tandis que le montant des capitaux décaissés a atteint son plus haut niveau en cinq ans, a annoncé le 6 décembre l’Office national des statistiques.

Plus précisément, les IDE décaissés entre janvier et novembre sont estimés à 23,6 milliards de dollars, en hausse de 8,9% sur un an, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis cinq ans. L’industrie manufacturière représente 82,9% du total, soit 19,56 milliards de dollars.

Selon l’Office national des statistiques, le total des investissements étrangers enregistrés sur la période s’établit à 33,69 milliards de dollars, en progression de 7,4% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les nouveaux capitaux enregistrés ont dépassé 15,95 milliards de dollars, en baisse de 8,2% sur un an, en raison de l’absence de projets d’envergure. Parallèlement, les capitaux additionnels injectés dans les projets existants ont progressé de 17% pour atteindre près de 11,62 milliards de dollars. Les apports en capital et acquisitions de parts ont bondi de 50,7% pour s’établir à près de 6,12 milliards de dollars.

En combinant nouveaux capitaux et investissements additionnels, les IDE dans l’industrie manufacturière atteignent 16,52 milliards de dollars (59,9% du total). Le secteur immobilier attire 5,72 milliards de dollars (20,7%).

Les statistiques montrent également que, parmi les 88 pays et territoires ayant obtenu une autorisation pour de nouveaux projets d’investissement au Vietnam entre janvier et novembre, Singapour est le principal investisseur avec 4,29 milliards de dollars (26,9% du total), devant la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon.

