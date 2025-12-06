Hausse de l’IPC de 0,45% en novembre

L’indice des prix à la consommation (IPC) de novembre 2025 a augmenté de 0,45% par rapport au mois précédent, de 3,28% par rapport à décembre 2024, et de 3,58 % en glissement annuel.

Cette hausse résulte principalement de l’ajustement des prix des carburants sur le marché intérieur et de perturbations ponctuelles de l’approvisionnement alimentaire dans certaines zones touchées par des catastrophes naturelles.

Toutefois, cette progression de l’IPC en novembre 2025 n’a pas eu d’effet notable sur l’IPC moyen - indicateur utilisé pour mesurer l’objectif d’inflation du Vietnam, fixé à moins de 4% - un objectif qui reste assuré grâce aux efforts du gouvernement.

Selon les statistiques, parmi les 11 groupes de biens et services principaux, les pressions inflationnistes proviennent essentiellement des transports et des produits alimentaires, en raison des fluctuations des coûts des intrants et de conditions météorologiques défavorables.

Plus précisément, l’IPC de novembre a progressé de 0,45 % par rapport au mois précédent, avec neuf groupes en hausse et deux en baisse. Les transports ont enregistré la plus forte augmentation (+1,07 %), suivis de l’alimentation et de la restauration (+0,95%). Plusieurs groupes ont affiché de légères hausses : autres biens et services (+0,3%), équipements et ustensiles ménagers (+0,17%), habillement (+0,12%), boissons et tabac (+0,10%), santé (+0,06%), éducation (+0,05%) et loisirs et tourisme (+0,01%). À l’inverse, deux catégories ont vu leurs prix reculer : l'information et la communication (–0,06%) et le logement, l’électricité, l’eau, les carburants et les matériaux de construction (–0,10%).

Le marché de l’or a poursuivi sa forte croissance : +1,9% par rapport au mois précédent, +64,44% sur un an et +66,74% par rapport à décembre 2024 ; +45,77% en moyenne sur onze mois.

Le dollar américain a légèrement reculé par rapport au mois précédent (–0,11%), mais augmenté sur un an (+3,6%) et depuis décembre 2024 (+3,51%).

L’inflation sous-jacente a connu une hausse mensuelle de 0,23% en novembre et progressé de 3,28% sur un an. Elle a atteint 3,21% en moyenne sur onze mois.

