Hô Chi Minh-Ville investit massivement dans les parcs technologiques numériques

La mégapole du Sud intensifie ses efforts pour accélérer les investissements dans les parcs technologiques numériques, conformément à son ambition de bâtir une économie numérique dynamique et de renforcer sa position de pôle d’innovation de premier plan au Vietnam.

>> TikTok veut déménager des activités de services vers le CFI de Hô Chi Minh-Ville

>> Établir une base technologique solide pour le Centre financier international

Photo : VNA/CVN

Les autorités municipales et les experts du secteur affirment que la nouvelle génération de parcs technologiques constituera l’épine dorsale d’un modèle économique fondé sur la créativité, des ressources humaines hautement qualifiées et l’intégration mondiale.

Cette dynamique a été mise en lumière lors de la conférence "Promotion des investissements dans les parcs technologiques numériques", qui s’est tenue le 5 décembre et était organisée conjointement par le Département de l’industrie des TIC du ministère des Sciences et des Technologies, l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances, la Cité du logiciel de Quang Trung (QTSC) et le Centre de conseil et de soutien à la transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement a réuni des décideurs politiques, des investisseurs, des entreprises, des universités et des organisations technologiques, témoignant d’un engagement commun en faveur de la construction d’un écosystème numérique durable et compétitif à l’échelle internationale.

Les intervenants ont souligné que les parcs technologiques numériques représentent un tournant stratégique dans l’approche du développement économique de la ville.

Photo : VNA/CVN

Plutôt que de fonctionner comme des zones industrielles, ces parcs sont conçus comme des écosystèmes axés sur l’innovation, où les entreprises peuvent mener des recherches, tester des idées, développer des produits et s’implanter sur les marchés internationaux.

Les autorités ont également souligné la capacité de la ville à fournir une infrastructure numérique moderne, des mécanismes réglementaires flexibles et des conditions d’investissement favorables afin de permettre aux entreprises de fonctionner efficacement et d’innover rapidement.

Nguyên Khac Lich a souligné que le Vietnam a posé les fondements de son modèle de parcs numériques il y a près de vingt ans, en commençant à aménager des espaces dédiés au développement technologique. Depuis, un réseau national de parcs s’est progressivement constitué.

Huit parcs technologiques

Aujourd’hui, huit parcs technologiques numériques sont opérationnels à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho. Ils accueillent plus de 630 entreprises technologiques et emploient plus de 42.000 travailleurs qualifiés.

Ces parcs ont enregistré une rentabilité foncière équivalente à environ 10 millions de dollars américains par hectare et par an, ce qui souligne leur capacité à générer des produits et services numériques à forte valeur ajoutée.

"Ces chiffres démontrent que les parcs technologiques numériques ne sont pas de simples lieux d’implantation d’entreprises", a déclaré Nguyên Khac Lich. "Ce sont des lieux de création de valeur, de développement des connaissances et d’encouragement constant de l’innovation".

Il a également souligné que les tendances technologiques mondiales évoluent rapidement, avec l’essor de l’intelligence artificielle, des industries à forte intensité de données, du développement des semi-conducteurs et des plateformes numériques interconnectées. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, il est impératif pour le Vietnam d’accélérer le développement d’une infrastructure numérique de haute qualité.

Les intervenants ont également souligné le rôle essentiel des parcs technologiques numériques pour attirer les investissements internationaux.

Photo : VNA/CVN

En offrant des infrastructures modernes, des politiques de soutien stables et un environnement propice à l’expérimentation, ces parcs permettent aux start-ups comme aux multinationales d’explorer de nouvelles opportunités au sein de l’économie numérique vietnamienne en pleine expansion.

De nombreux investisseurs présents à l’événement ont manifesté un vif intérêt pour les services de haute technologie, le cloud computing, la cybersécurité, les solutions pour villes intelligentes et les applications basées sur l’intelligence artificielle.

La Cité du logiciel de Quang Trung (QTSC), présentée comme un exemple phare, a exposé sa stratégie de développement visant à créer un pôle urbain numérique écologique et intelligent.

QTSC ambitionne de développer ses compétences technologiques dans les services cloud, les plateformes de données et la cybersécurité, tout en investissant dans la formation des ressources humaines numériques et dans des programmes de soutien à l’innovation et aux start-up.

Cette orientation s’inscrit dans le cadre du plan plus vaste de Hô Chi Minh-Ville visant à créer plusieurs parcs technologiques numériques pour répondre à la demande croissante des entreprises technologiques et renforcer la transformation économique de la ville.

Une exposition technologique

Photo : VNA/CVN

En parallèle de la conférence, une exposition technologique a présenté des solutions en matière de transformation numérique, d’infrastructures de centres de données, d’intelligence artificielle, d’applications de l’Internet des objets et de gestion urbaine intelligente.

L’exposition a permis aux entreprises et aux investisseurs d’échanger, de partager leurs expériences et de discuter de collaborations potentielles dans divers secteurs.

Cet événement a marqué une étape importante dans les efforts déployés par la ville pour attirer des investissements de qualité et bâtir un écosystème cohérent pour les parcs technologiques numériques.

Alors que la ville poursuit le développement de son infrastructure numérique et l’élargissement de son vivier de main-d’œuvre qualifiée, les autorités estiment que ces parcs joueront un rôle central dans la construction d’une économie future axée sur l’innovation, la compétitivité mondiale et une croissance durable à long terme.

VNA/CVN