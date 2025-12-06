Les créations d’entreprises et le capital social au Vietnam bondissent sur 11 mois

Le Département national des statistiques a fait état, le 6 décembre, de signes positifs concernant l’immatriculation des entreprises, avec une forte augmentation du nombre de nouvelles sociétés et de leur capital social au cours des onze premiers mois de 2025.

>> Transition verte, clé de l'intégration des entreprises vietnamiennes

>> Le Vietnam, nouveau marché pour les technologies esthétiques sud-coréennes

>> Le Vietnam dévoile le palmarès des 100 entreprises les plus durables pour 2025

Photo : VNA/CVN

Près de 178.000 nouvelles entreprises ont été créées à travers le pays durant cette période, pour un capital social dépassant 1,75 billiard de dông (66,38 milliards de dollars) et un effectif total de 1,05 million d’employés.

Comparativement à la même période 2024, ces chiffres témoignent d’une croissance impressionnante de 20,9% tant pour le nombre d’entreprises que pour le capital social, et de 16% pour l’effectif déclaré.

Les capitaux supplémentaires injectés dans l’économie ont atteint un niveau record de 5,6 billiards de dôngs, soit une hausse de 104,3% sur un an. Sur ce montant, 3,9 billiards de dôngs proviennent d’entreprises déjà en activité, ce qui représente une augmentation de 197,3%.

Lever les obstacles institutionnels

Le capital social moyen par nouvelle entreprise s’élevait à 9,8 milliards de dôngs, un chiffre stable par rapport à la même période l’année précédente.

Par ailleurs, le nombre d’entreprises ayant repris leurs activités a également progressé de manière significative. De janvier à novembre, 97.600 entreprises ont redémarré leurs activités, soit une hausse de 36,9% sur un an.

En conséquence, l’économie a accueilli 275.600 nouvelles entreprises et entreprises ayant repris leur activité, soit une hausse de 26,1% par rapport à la même période en 2024. En moyenne, 25.100 entreprises sont entrées ou sorties du marché chaque mois.

À l’inverse, sur la même période, 110.100 entreprises ont temporairement suspendu leurs activités (en hausse de 14,4% sur un an), 64.500 ont interrompu leurs activités dans l’attente d’une procédure de dissolution (en hausse de 11,7%) et 30 800 ont finalisé leur dissolution (en hausse de 60,1%). En moyenne, 18.700 entreprises se sont retirées du marché chaque mois.

Afin de soutenir le développement des entreprises, le ministère des Finances a préconisé des solutions pour lever les obstacles institutionnels, améliorer l’accès au foncier, aux ressources et aux minéraux, soutenir les taux d’intérêt et renforcer la formation de la main-d’œuvre.

Le ministère a également recommandé de poursuivre la simplification des procédures administratives, de réduire les délais et les coûts de traitement, et de mettre en œuvre des politiques ciblées pour les petites et moyennes entreprises et les ménages commerciaux.

VNA/CVN