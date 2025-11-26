La Banque d’État élargit la portée du soutien aux sinistrés des catastrophes naturelles

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a annoncé, le 25 novembre, avoir publié le document officiel n°10328/NHNN-TD demandant aux établissements de crédit et aux branches régionales de la BEV dans les zones 8, 9, 10 et 11 de mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à soutenir les clients touchés par les typhons n°12 et n°13 ainsi que par les fortes pluies et inondations survenues en octobre et novembre 2025.

>> La Banque centrale demande aux banques de soutenir les clients sinistrés

>> Le Premier ministre appelle à agir vite face aux catastrophes naturelles

>> Catastrophes naturelles : 409 morts et disparus, près de 85.100 mds de dôngs de pertes économiques

Photo : Pham Kha/VNA/CVN

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Premier ministre énoncées dans les dépêches officielles n°214/CĐ-TTg et n°215/CĐ-TTg concernant la collecte rapide des données sur les dégâts, la réparation des dommages, la reprise des activités de production et la stabilisation de la vie des habitants du Centre du pays.

Fait notable, la BEV a élargi, dans ce nouveau document, la liste des provinces bénéficiaires en y incluant Khanh Hoà, Gia Lai, Dak Lak et Lâm Dông, en plus des provinces du Centre déjà lourdement affectées. Cette extension permet d’élargir considérablement le champ des bénéficiaires des politiques de soutien, face à l’ampleur des dommages causés par les récents épisodes de typhons et d’inondations.

La BEV demande aux établissements de crédit de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues dans le document n°9651/NHNN-TD du 4 novembre 2025. Parallèlement, les établissements doivent procéder rapidement au recensement et à l’évaluation des pertes liées aux prêts des clients, en coordination avec les branches régionales de la BEV afin de conseiller les Comités populaires provinciaux dans la finalisation des dossiers pour examiner, le cas échéant, le report ou le gel des dettes conformément au décret n°55/2015/ND-CP sur les politiques de crédit pour le développement agricole et rural, modifié et complété par les décrets n°116/2018/ND-CP et n°156/2025/ND-CP.

Responsabilité proactive

La BEV insiste sur la responsabilité proactive des présidents des conseils d’administration ou des conseils membres, des directeurs généraux des établissements de crédit ainsi que des directeurs des branches régionales de la BEV dans la mise en œuvre rapide des missions confiées. Tout obstacle dépassant leurs compétences doit être immédiatement signalé à la BEV pour examen et traitement.

Les branches régionales des zones 8, 9, 10 et 11 couvrent désormais les provinces de Hà Tinh, Quang Trị, Thua Thiên Huê, Da Nang, Quang Ngai, Khanh Hoa, Gia Lai, Dak Lak et Lâm Dông, des localités qui ont subi à répétition les impacts de nombreux phénomènes climatiques extrêmes au cours de l’année.

Dans un document antérieur, le n°9651/NHNN-TD publié le 4 novembre 2025, la BEV avait déjà demandé aux établissements de crédit, aux succursales de banques étrangères et aux branches régionales dans les Zones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 de déployer des mesures de soutien destinées aux provinces touchées par les typhons n°10, n°11, n°12 et par les inondations survenues de juillet à octobre 2025.

Les établissements concernés étaient priés d’accélérer la remise en état des succursales et guichets endommagés afin de reprendre rapidement les services bancaires pour la population, tout en évaluant la capacité de remboursement des clients.

Les mesures de soutien incluent la restructuration des échéances de paiement, l’exonération ou la réduction d’intérêts et de frais conformément aux réglementations en vigueur, la mise en place de programmes de prêts à taux préférentiels afin d’aider la reprise de la production et des activités commerciales, ainsi qu’une réduction de 0,5% à 2% par an des taux d’intérêt sur les encours actuels des clients touchés pendant une période de trois à six mois. De plus, les établissements doivent traiter les dettes affectées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Photo : Pham Kha/VNA/CVN

S’agissant de la Banque de politique sociale, la BEV lui demande d’appliquer intégralement les missions définies dans la Résolution n°347/NQ-CP du gouvernement portant sur les mesures d’urgence pour remédier aux effets du typhon n°11, soutenir rapidement les populations, stabiliser leur vie quotidienne et relancer la production, contribuant ainsi à la croissance économique et au contrôle de l’inflation.

Par ailleurs, les branches régionales de la BEV doivent diriger les établissements de crédit locaux dans la mise en œuvre des soutiens, et coordonner avec les services provinciaux afin de conseiller les Comités populaires dans l’application des mesures en faveur des populations et entreprises sinistrées.

Lors du IXᵉ Congrès d’émulation patriotique du secteur bancaire pour la période 2025-2030, organisé le 24 novembre à Hanoï, le secteur bancaire a réaffirmé son engagement envers les régions sinistrées. Il a notamment annoncé une réduction allant jusqu’à 2% des taux d’intérêt appliqués aux encours actuels des clients récemment touchés par les catastrophes naturelles.

Dans le même temps, le secteur a apporté une contribution de 150 milliards de dôngs au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam afin de soutenir les habitants du Centre et des hauts plateaux affectés par les inondations.

L’ensemble de ces actions témoigne de la détermination du secteur bancaire vietnamien à accompagner les sinistrés, à réduire les difficultés financières rencontrées par les ménages et les entreprises et à contribuer à la stabilisation socio-économique ainsi qu’à la reprise durable de la production dans les régions frappées par les catastrophes naturelles.

VNA/CVN