Mesures pour faire face à la baisse des exportations de durian vers la Chine

Un rapport du ministère indique que les exportations vietnamiennes de durian vers la Chine n'ont atteint que 35.000 tonnes, pour une valeur d'environ 130 millions de dollars américains, au cours des quatre premiers mois de cette année, soit seulement 20% des objectifs d'exportation. À titre de comparaison, les exportations de durian ont totalisé 500 millions de dollars américains à la même période l'an dernier.

Le ministère attribue la forte baisse des exportations de durian vers la Chine à l'absence de cadres juridiques clairs, de procédures de quarantaine et d'une gestion de la qualité adéquate. De plus, la délivrance de codes pour les zones de culture, les installations de conditionnement et les systèmes de laboratoire ne répond pas encore aux exigences de plus en plus strictes de la Chine.

En réponse, M. Duy a déclaré que la coordination avec les douanes chinoises serait renforcée afin de lever les obstacles techniques qui entravent les exportations. La délivrance de codes pour les zones de culture et les installations de conditionnement doit être accélérée, et les procédures de quarantaine doivent être appliquées de toute urgence afin d'accroître les exportations et d'ajuster les plans en conséquence.

À long terme, Dô Duc Duy a déclaré que le système juridique régissant les exportations de produits agricoles devait être amélioré, ainsi que les normes techniques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la culture et de la récolte à la transformation et à l'exportation. Il a souligné l'urgence de restructurer l'industrie du durian vers une filière durable.

Duy a également encouragé le développement de produits à base de durian à valeur ajoutée, notamment le durian surgelé, afin d'accroître la valeur ajoutée et de réduire la dépendance aux exportations de durian frais.

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 1,62 milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année, soit une baisse de 14% sur un an.

Sur le marché intérieur, les prix du durian ont également chuté à environ 35.000 à 40.000 dôngs par kilogramme à la ferme, soit seulement un tiers des prix de la même période l'année dernière.

VNA/CVN