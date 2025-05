Le développement de l’économie privée n’a pas de limites, selon le Premier ministre

Lors de la séance, les membres du Conseil ainsi que les dirigeants des ministères, des secteurs et du gouvernement ont discuté et proposé des mécanismes et politiques portant notamment sur l’accès au foncier et aux espaces de production ; l’accès au financement ; la formation et l’emploi de ressources humaines de haute qualité ; le soutien au secteur privé dans l’application des sciences et technologies dans la production et les affaires ; la simplification des procédures administratives, les missions d’inspection et de contrôle.

Les délégués ont également proposé des mécanismes de commande publique, des appels d’offres restreints ou des attributions directes pour encourager la participation du secteur privé aux projets nationaux clés ; des modèles de partenariat public-privé ; un cadre juridique préférentiel pour les activités de recherche-développement et les fonds de capital-risque ; le soutien aux entreprises privées pionnières dans leur expansion à l’international ; les questions de faillite ; la prévention des pratiques anticoncurrentielles, des monopoles, de la concurrence déloyale...

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’innovation et le développement de l’économie privée n’ont pas de limites ; les entreprises doivent être au centre, être les acteurs principaux ; les institutions, mécanismes et politiques sont les moteurs pour le développement de l’économie privée.

Il a demandé que la Résolution de l’Assemblée nationale institutionnalise la Résolution 68 afin de promouvoir un développement rapide et durable du secteur privé, lequel doit devenir une des principales forces motrices de l’économie nationale.

Le chef du gouvernement a souligné que le projet de Résolution devrait prévoir des mécanismes et politiques permettant de résoudre les problèmes urgents et cruciaux pour les habitants et les entreprises, en supprimant les obstacles qui freinent l’économie privée et en créant des leviers et appuis pour sa croissance.

Pham Minh Chinh a exigé un examen approfondi, des ajouts et des ajustements aux politiques afin d’encourager la liberté d’affaires, la concurrence loyale entre entreprises, l’égalité dans l’accès au financement, aux terrains et aux biens publics ainsi qu’une formation des ressources humaines fondée sur les besoins du marché et les exigences des entreprises, via des mécanismes de commande entre les entreprises et les établissements de formation.

Enfin, il a demandé au groupe de rédaction de continuer à finaliser le projet de Résolution, de le soumettre aux avis des membres du gouvernement, des présidents des Comités populaires des villes et provinces, des associations d’entreprises et de la communauté d’entreprises avant de le soumettre à l’Assemblée nationale avant le 12 mai, en vue de son adoption avant le 18 mai.

Lors de cette réunion, le Premier ministre a également examiné et donné son avis sur le Programme de travail 2025 du Conseil ainsi que sur certaines questions de conseil en politique. Il a demandé dans un premier temps au Conseil de se concentrer sur les politiques liées à l’organisation et au fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, tout en garantissant la performance, l’efficacité et l’efficience.

