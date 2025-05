Hô Chi Minh-Ville appelle à investir dans 14 nouvelles zones industrielles

Le comité de gestion des zones industrielles et franches de Hô Chi Minh-Ville a lancé un appel à l'investissement pour ses 14 nouvelles zones industrielles, représentant une superficie totale de 3.833 ha et dont la mise en exploitation s'échelonnera progressivement d'ici 2033.

>> Hô Chi Minh-Ville, capitale de l’innovation et des services

>> Hâu Giang trace sa stratégie pour devenir un centre industriel et logistique

>> La HPIZA de Dà Nang est chargée de gérer la zone franche de Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Les zones industrielles de Pham Van Hai 1 (379 ha), Pham Van Hai 2 (298 ha), Vinh Lôc 3 (200 ha) et Nhi Xuân (199 ha) devraient devenir opérationnelles entre 2025 et 2027.

Entre 2027 et 2030, la mégapole du Sud inaugurera les zones industrielles d'An Phu (328 ha), Trung An (300 ha), Lê Minh Xuân 4 (200 ha), Pham Van Hai 3 (238 ha) et Hiêp Phuoc 3 (500 ha).

Entre 2030 et 2033, les zones industrielles de Tân Phu Trung 2, 3 et 4 (600 ha au total), Binh Khanh 1 (300 ha) et Binh Khanh 2 (300 ha) entreront en activité.

Le Comité de gestion s'est engagé à offrir des conditions optimales aux investisseurs dans ces nouvelles zones industrielles et franches, notamment en simplifiant les procédures administratives, en promouvant la transformation numérique et en appliquant des politiques incitatives, a déclaré Pham Thanh Truc, chef adjoint du Comité de gestion.

Des projets pilotes de reconversion sont en cours d'élaboration pour cinq zones franches et industrielles existantes (Tân Thuân, Hiêp Phuoc, Tân Binh, Cat Lai et Binh Chiêu) en collaboration avec les entreprises de développement d'infrastructures. L'objectif est de transformer ces sites en zones industrielles de haute technologie, zones industrielles écologiques, complexes industriels-urbains-services ou centres logistiques.

VNA/CVN