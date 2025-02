Tiên Giang renforce la gestion des zones de culture du durian

Le Service provincial de l’industrie et du commerce a annoncé, le 19 février, que pour garantir la qualité du durian exporté depuis la province, les producteurs, coopératives et entreprises spécialisées dans ce fruit emblématique sont encouragés à adopter de bonnes pratiques agricoles, notamment en appliquant une culture verte et sûre conforme aux normes GAP (Good Agricultural Practices). La période de récolte doit être précisément respectée, tout comme le contrôle rigoureux de la qualité, du processus de pré-transformation et de la conservation post-récolte du fruit.

Luu Van Phi, directeur du Service de l’industrie et du commerce de la province de Tiên Giang, a déclaré que les autorités provinciales renforceront la gestion de la qualité des intrants, depuis la plantation, la culture intensive et l’entretien, jusqu’à la récolte, la transformation préliminaire et l’emballage pour l’exportation. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les liens commerciaux selon la chaîne de valeur du durian afin d’améliorer la qualité des produits et d’optimiser les processus de production pour répondre aux normes d’inspection. Par ailleurs, la province entend promouvoir la marque "durian Tiên Giang" en investissant davantage dans la conception d’emballages attractifs répondant aux exigences des marchés importateurs, en particulier celui de la Chine.

Tiên Giang compte actuellement environ 24.500 hectares de durian, principalement situés dans les districts de Cai Lây et Cai Bè ainsi que dans la ville de Cai Lây. Parmi ces superficies, 16.000 hectares sont en période de récolte, produisant plus de 320.000 tonnes de durians par an.

Selon Nguyên Thanh Binh, président de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (VINAFRUIT), les exportations de durian devraient continuer de croître en 2025, à mesure que la Chine ouvre son marché à de nouveaux produits tels que la purée et la chair de durian. Ces déclinaisons du fruit offriront une valeur ajoutée supérieure à celle du durian frais, permettant ainsi aux producteurs d’optimiser l’exploitation des matières premières.

Texte et photo: Truong Giang/CVN