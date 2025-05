Le Premier ministre Pham Minh Chinh fixe le cap pour les produits agricoles

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé jeudi 8 mai 2025 un télégramme pour orienter la garantie de la production, de la consommation et de l'exportation des produits agricoles, forestiers et aquatiques dans un contexte commercial mondial instable.

>> Renforcer un commerce équilibré et durable avec les États-Unis

>> Le Vietnam et les États-Unis accélèrent les négociations économiques et commerciales

>> Les entreprises veulent promouvoir les accords avec leurs partenaires américains

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement demande aux ministères concernés, à la Banque d’État et aux autorités locales de suivre de près l’évolution du commerce mondial, de réagir rapidement et efficacement aux défis, et de fournir aux entreprises des informations à jour pour s’adapter aux politiques des pays importateurs.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement est chargé de piloter la production agricole, en particulier alimentaire, pour répondre aux besoins nationaux et aux exportations, garantissant fermement la sécurité alimentaire nationale dans toutes situations. Il doit également encourager une agriculture verte, durable, et poursuivre le projet de développement d'un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions dans le Delta du Mékong d’ici 2030.

Ce ministère doit aussi promouvoir la traçabilité des produits, prévenir les fraudes commerciales, impulser la recherche scientifique, l’innovation, la transformation numérique, ainsi que le développement de variétés végétales et animales résilientes au climat. Il est également invité à favoriser la transformation des matières premières en produits élaborés à haute valeur ajoutée.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de renforcer la promotion du commerce et les négociations avec de marchés potentiels, notamment ceux liés par des accords de libre-échange, afin de diversifier les marchés d’exportation.

Le ministère des Finances est chargé de proposer des politiques fiscales adaptées pour soutenir les produits touchés par les perturbations commerciales et aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés.

La Banque d’État du Vietnam est invitée à maintenir des programmes de crédit préférentiels pour soutenir les entreprises agricoles, forestières et aquacoles, garantissant ainsi les revenus et moyens de subsistance des travailleurs.

Les autorités locales doivent suivre la situation de près, assurer la production et la consommation locales, prévenir et lutter contre les fraudes commerciales et garantir l’hygiène, la sûreté alimentaires et environnementales.

Enfin, le Premier ministre appelle les entreprises à rester vigilantes face aux évolutions commerciales mondiales, notamment les politiques tarifaires, afin d’adapter de manière proactive leurs stratégies de production et de commercialisation.

VNA/CVN