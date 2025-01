Le Vietnam, nouveau géant incontesté du durian

>> Le durian domine les exportations de fruits du Vietnam

Selon des rapports d'investisseurs, les exportations de durian vietnamien ont connu une croissance fulgurante, multipliées par 7,8 par rapport à 2022, représentant désormais près de la moitié des exportations totales de fruits et légumes du pays. Fort de ce succès, le Vietnam s’affirme comme un acteur majeur sur le marché mondial du durian, notamment en Chine où ce fruit est considéré à la fois comme un fruit de luxe et un ingrédient culinaire innovant, et où le Vietnam est en passe de détrôner la Thaïlande pour devenir le premier fournisseur.

En novembre 2024, la Chine a importé 1,53 million de tonnes, d'une valeur de 6,83 milliards d'USD, en provenance des principaux pays producteurs, soit une augmentation de 9,4% par rapport à l'année précédente. Le Vietnam détient 47% des parts de marché chinois.

CNBC a souligné que le Vietnam avait obtenu ce succès remarquable grâce à une stratégie globale axée sur l'amélioration de la qualité, l'innovation technologique et l'expansion des marchés internationaux. Avec une superficie de culture de 150.000 ha, le Vietnam est capable de produire des durians de haute qualité tout au long de l'année.

De plus, le Vietnam a signé un accord commercial stratégique avec la Chine via le protocole d'exportation de 2022, s'engageant à respecter des normes de qualité rigoureuses.

En 2024, les exportations de durian du Vietnam sont estimées à 4,3 milliards d'USD, consolidant leur position comme l’un des principaux moteurs de la croissance des exportations nationales.

Le Vietnam a démontré au monde qu’avec une stratégie claire et ambitieuse, les fruits locaux peuvent conquérir les marchés internationaux et devenir des produits de grande valeur.

