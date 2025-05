Vietnam Airlines rouvre la ligne aérienne directe avec la Russie

La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a officiellement repris l’exploitation de la liaison directe reliant Hanoï à Moscou (Russie) après trois ans de suspension. Le vol VN63, transportant 254 passagers avec un taux de remplissage de 100%, a décollé à 09h45 de l’aéroport international de Nôi Bài et a atterri à l’aéroport international de Sheremetyevo (Moscou) à 15h40, le 8 mai.

À cette occasion, tous les passagers du vol inaugural ont reçu un cadeau-souvenir spécial de Vietnam Airlines.

La compagnie aérienne nationale exploitera la liaison Hanoï - Moscou à raison de deux vols par semaine, les mardis et jeudis. À partir de juillet 2026, elle prévoit d’augmenter la fréquence à trois vols hebdomadaires pour répondre à la demande croissante de déplacements entre les deux pays.

Les vols seront opérés avec un gros-porteur moderne Boeing 787-9 Dreamliner, offrant un service 4 étoiles selon les normes Skytrax, garantissant une expérience confortable aux passagers sur un trajet d’environ 9 heures.

Lors de l’événement, le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà, a souligné : “La reprise de la liaison directe entre les deux capitales Hanoï et Moscou ouvre la voie aux échanges commerciaux et culturels entre le Vietnam et la Fédération de Russie par l’intermédiaire du transport aérien, tout en renforçant la confiance entre les deux pays. Il ne s’agit pas seulement d’un lien géographique, mais aussi d’un symbole de coopération durable entre nos deux nations”.

Marché clé du tourisme

La Russie est depuis longtemps l’un des marchés touristiques clés du Vietnam. Selon l'Autorité nationale du tourisme, en 2024, le secteur touristique a accueilli plus de 232.000 visiteurs russes, soit une augmentation de 84,9% par rapport à 2023. Rien que pour les deux premiers mois de 2025, près de 80.000 touristes russes sont arrivés au Vietnam, soit une hausse de 204% par rapport à la même période de l’année dernière. Avant la pandémie, en 2019, la Russie était le premier marché émetteur de touristes vers le Vietnam.

Pour les touristes russes, la ligne Hanoï - Moscou est un moyen pratique de découvrir la beauté naturelle et la richesse culturelle du Vietnam. En même temps, les voyageurs russes peuvent continuer à explorer l’Asie du Sud-Est depuis Hanoï. Quant aux visiteurs vietnamiens, ils considèrent Moscou comme une destination particulièrement attrayante et comme une porte d’entrée pratique vers l’Europe ou l’Asie centrale.

La politique d’exemption de visa de 45 jours du Vietnam pour les citoyens russes et la procédure permettant aux citoyens vietnamiens de demander un visa électronique pour la Russie en seulement quatre jours facilitent les voyages dans les deux sens. Ces éléments, combinés à la ligne aérienne directe reliant les deux capitales, devraient stimuler fortement le nombre de passagers en 2025.

En cette année marquant le 30e anniversaire de sa fondation (1995-2025), Vietnam Airlines poursuit sa mission “Décoller avec la nation” en visant l’ouverture ou la reprise de 15 liaisons internationales, notamment vers l’Italie, l’Inde, les Émirats arabes unis... Ces lignes ne servent pas uniquement à renforcer la connectivité, elles contribuent également à promouvoir l’image du Vietnam à l’international et à rehausser la position du pays à “l’ère de l’essor” de la nation.

