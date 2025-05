Nom de domaine ".vn", un levier stratégique pour l’économie numérique

S'exprimant ce 8 mai à Hanoï lors de l'ouverture du Forum Asie-Pacifique sur les systèmes de noms de domaine (en anglais Asia Pacific Domain Name System Forum - APAC DNS Forum) 2025, le vice-ministre des Sciences et Technologies, Bùi Hoàng Phuong, a rappelé la Résolution N°57, qui met l'accent sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation et de transformation numérique. Il a souligné le rôle fondamental de l'infrastructure Internet, en particulier des systèmes de noms de domaine (DNS), dans les infrastructures numériques.

Assurer la sécurité et la fiabilité du système DNS national, ainsi que développer et généraliser le nom de domaine national ".vn" au service du développement de l’économie et de la société numériques, constitue une mission importante, a-t-il déclaré.

Le vice-ministre a par ailleurs réaffirmé l'engagement constant du Vietnam aux côtés de la communauté internationale pour édifier un Internet ouvert, sûr et inclusif. "Le Vietnam se réjouit de renforcer sa coopération avec ses partenaires régionaux et mondiaux afin de construire un avenir numérique pour tous", a-t-il souligné.

Plus de 27 ans après sa connexion à l’Internet mondial, le Vietnam a connu une expansion remarquable. Le pays se distingue comme l'un des pionniers dans la transition vers le protocole Internet de nouvelle génération (IPv6), affichant un taux de déploiement impressionnant de 65,5%, ce qui le positionne parmi les sept premiers pays au niveau mondial.

L'année 2024 a célébré le 30e anniversaire de la reconnaissance officielle du nom de domaine national ".vn", un emblème de la souveraineté du Vietnam dans le cyberespace. Fort de ses 650.000 adresses enregistrées jusqu’à 2024, le pays se positionne fièrement au 2e rang au sein de l’ASEAN, au 10e rang en Asie-Pacifique et à la 40e place mondiale.

