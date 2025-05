INN

Khanh Hoà renforce le contrôle des navires de pêche dans ses ports

Les autorités de la province côtière de Khanh Hoà (Centre) renforcent l'inspection et la supervision des navires de pêche entrant et sortant de leurs ports afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).