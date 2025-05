Le projet Dai Hùng phase 3 produit son premier flux de pétrole commercial

La phase 3 du projet de développement du champ pétrolier Dai Hùng a officiellement démarré sa première production de pétrole à 6.000 barils par jour, soit 20 jours avant la date prévue, selon le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (PetroVietnam). Cet événement marquant coïncide avec le 50 e anniversaire de la fondation du groupe.

En octobre 2003, suite au retrait d'un consortium international d'entrepreneurs jugeant le champ économiquement non viable, le gouvernement vietnamien a autorisé PetroVietnam à exploiter le champ pétrolier Dai Hung. Ce champ est situé dans le bloc 05-1(a) du bassin de Nam Côn Son, sur le plateau continental sud du Vietnam, à environ 265 km au sud-est de Vung Tàu, par des profondeurs d'eau variant entre 110 et 120 m.

À la fin d'avril 2025, le champ Dai Hùng avait produit près de 75 millions de barils de pétrole. Cette production a contribué de manière substantielle aux revenus de l'État, généré des milliers d'emplois au fil des ans et joué un rôle dans la préservation de la souveraineté et de la sécurité nationales.

Le 23 juin 2022, le Premier ministre a approuvé le Plan de développement du champ pour le projet Dai Hùng - Phase 3. Ce projet est crucial pour maintenir les niveaux de production du champ, améliorer le taux de récupération du pétrole et accroître son efficacité économique.

En parallèle, il offre des perspectives d'exploration et d'expansion continues au sein du bloc 05-1(a) et des blocs voisins. Cette stratégie à long terme vise à garantir la sécurité énergétique du Vietnam et à préserver sa souveraineté maritime.

