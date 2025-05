Le Vietnam participera au Sommet d'investissement SelectUSA 2025

Nguyên Van Thang a indiqué que cette participation s'inscrivait dans le cadre d'activités clés visant à renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a remercié l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassade des États-Unis au Vietnam pour leur soutien indéfectible ces derniers temps, le qualifiant de signe clair de la solidité et de l'efficacité croissantes du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Le Vietnam envoie sa plus grande délégation jamais vue à ce sommet, ce qui reflète l'intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour l'environnement d'investissement américain et leur volonté d'y accroître leur présence, a souligné Nguyên Van Thang.

Outre leur participation aux activités du sommet, les délégués vietnamiens rencontreront également des autorités, des associations et des entreprises américaines opérant dans les secteurs des semi-conducteurs, des hautes technologies, des startups, de la banque et de la finance verte et numérique, a-t-il indiqué.

Par ces échanges, le gouvernement vietnamien souhaite souligner son engagement à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales sur la base de l'équité, du bénéfice mutuel et de la durabilité, alors que le monde connaît des changements radicaux en matière de politiques commerciales et d'environnement commercial mondial.

Pour sa part, Marc E. Knapper a salué la forte présence vietnamienne au sommet, la qualifiant de signe fort du renforcement des liens bilatéraux, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025.

Ce sera une excellente occasion de rechercher des moyens d'approfondir davantage la coopération économique et d'investissement entre les deux nations, a déclaré le diplomate.

Ces dernières années, le Vietnam et les États-Unis ont connu un développement fructueux de leurs relations bilatérales, notamment depuis l'établissement du Partenariat stratégique global en 2023.

Nguyên Van Thang s'est dit convaincu que, grâce au rôle central de Knapper et à l'étroite coordination entre toutes les parties concernées, les deux parties continueront de favoriser un partenariat économique et commercial efficace, substantiel et durable.

