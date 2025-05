Bientôt la Semaine des semences, de l’agriculture high-tech de Hô Chi Minh-Ville

L’événement, organisé par le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, mettra en valeur les réalisations dans les domaines des variétés végétales, de l’élevage, de l’aquaculture, de l’agriculture de haute technologie et de la bio-industrie. Il présentera les applications de la science et de la technologie, ainsi que la transformation numérique dans la sélection, la restauration et la propagation de produits agricoles de qualité, apportant une grande valeur économique, des produits certifiés OCOP, et des produits clés et potentiels de la Ville.

Le programme vise également à promouvoir le développement de modèles de sélection et de culture de plantes ornementales, à améliorer la compétitivité, à développer des marques, à élargir les marchés, et à répondre à la demande intérieure tout en visant l'exportation.

La Semaine proposera des espaces d'exposition présentant des produits d’origine de Hô Chi Minh-Ville, des provinces, des villes et des pays de la région de l'Asie du Sud-Est. Des espaces d'exposition de produits ornementaux (animaux de compagnie, reptiles, fleurs, plantes ornementales), de poissons d'ornement, ainsi que des modèles d'élevage et de croissance de créatures ornementales seront également présents.

Un espace sera également dédié à la présentation des produits des organisations, associations, syndicats, entreprises et coopératives de la ville. La priorité sera donnée aux produits agricoles de haute qualité, aux produits OCOP, aux matériaux agricoles et aux produits biologiques.

Cet événement facilite et soutient les entreprises dans leur participation à l'exposition, en présentant leurs réalisations en matière de variétés agricoles de haute technologie et de modèles de plantes ornementales. Il encourage la coopération pour le transfert de technologie et renforce la connexion entre le secteur agricole urbain de la ville et celui des provinces et des villes. De cette façon, les marques seront promues auprès des habitants de la ville, des provinces, des villes et des touristes internationaux.

La semaine vise également à créer de nouveaux produits touristiques à valeur ajoutée à partir du tourisme agricole, favorisant ainsi le développement socio-économique de la ville et attirant les participants nationaux et étrangers. Elle affirme ainsi le rôle de Hô Chi Minh-Ville en tant que centre économique, culturel et social, et comme un pont efficace de promotion commerciale pour le secteur agricole des provinces et régions du pays.

Texte et photo : Truong Giang/CVN