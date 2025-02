Les exportations de durian du Vietnam vers la Chine ont chuté de 80%

>> Bientôt le Festival du durian à Dak Lak

>> La Chine ouvre davantage la porte aux exportations de produits agricoles du Vietnam

>> Le durian domine les exportations de fruits du Vietnam

>> Le Vietnam, nouveau géant incontesté du durian

Photo : VNA/CVN

La forte baisse a eu un impact direct sur les revenus d'exportation de fruits et légumes du Vietnam, qui se sont élevés à 416 millions de dollars en janvier 2025, marquant une baisse de 11,3% en glissement mensuel et de 5,2% en glissement annuel.

La principale raison de la chute des exportations est le durcissement des mesures d'inspection de la Chine pour les durians importés, notamment en ce qui concerne les résidus de cadmium et d'Auramine O (Basic Yellow 2 - BY2). Ces réglementations plus strictes ont été introduites après que des infractions ont été constatées dans les durians thaïlandais.

Depuis début 2025, la Chine a rendu obligatoire la réalisation de tests de résidus sur toutes les expéditions dans des laboratoires accrédités, ce qui a considérablement prolongé les procédures d’exportation. Les retards dans les tests ont perturbé les calendriers de livraison, entraînant des encombrements aux postes frontières. Certains commerçants ont eu recours aux exportations sur le marché gris, mais cette approche n’est pas viable pour la stabilité à long terme de l’industrie vietnamienne du durian.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a reconnu que les contrôles plus stricts de la Chine visaient à garantir la sécurité alimentaire, mais posaient également des défis importants aux exportateurs et aux agriculteurs.

Contrôle de la qualité

Phan Thi Mên, Pdg de Sutech Science and Technology Consulting Co., Ltd., a déclaré qu’en raison des inspections strictes, les volumes d’exportation ont chuté et que certains jours, aucune expédition n’a pu être traitée.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Lang Son, Doàn Thanh Son, a souligné que la Chine avait émis de multiples avertissements, exhortant les exportateurs vietnamiens à améliorer le contrôle de la qualité. Cependant, de nombreux commerçants ne se sont pas encore complètement adaptés, ce qui entraîne des difficultés pour respecter les normes de conformité.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Hoàng Trung, a révélé qu’en plus des neuf laboratoires d’essai déjà reconnus par la Chine, six autres ont été soumis à l’approbation pour accélérer le processus d’exportation. Cet effort intervient alors que les récoltes de durian et d’autres fruits du Vietnam atteignent leur apogée.

Le Vietnam compte actuellement environ 169.000 ha de plantations de durian, soit plus du double de la superficie prévue pour 2030, qui était estimée à 65.000 à 75.000 ha. La proportion de plantations de durian atteignant la maturité de récolte est également relativement élevée.

Photo : VNA/CVN

Pour répondre aux mesures de sécurité alimentaire supplémentaires de la Chine sur les exportations de fruits vietnamiens, le MARD a demandé aux agences compétentes et aux autorités locales de mettre en œuvre des modèles de gestion de la qualité plus stricts. Une attention particulière est accordée à l’utilisation de produits chimiques dans les plantations et les installations de conditionnement pour garantir la conformité.

Le gouvernement vietnamien négocie également avec la Chine pour rétablir les anciennes réglementations d’exportation, dans le but de faciliter les procédures d’inspection et de faciliter le dédouanement. En outre, certains exportateurs recherchent des marchés alternatifs pour réduire leur dépendance excessive à l’égard de la Chine, garantissant ainsi une stratégie d’exportation plus stable et plus diversifiée pour les durians vietnamiens.

Auparavant, l’Administration des aliments et des médicaments (TFDA) de Taïwan (Chine) avait imposé une inspection obligatoire sur toutes les expéditions de durians frais en provenance du Vietnam du 12 août 2024 au 11 février 2025 en raison de quatre tests de qualité échoués en six mois.

VNA/CVN