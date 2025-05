Plus de 60.000 bornes de recharge pour les véhicules électriques de Vinfast en Indonésie

V-GREEN, développeur mondial de bornes de recharge pour véhicules électriques et filiale de Vingroup, a annoncé le 9 mai la signature de protocoles d’accord avec quatre partenaires stratégiques en Indonésie pour le déploiement d’environ 63.000 points de recharge dédiés exclusivement aux véhicules VinFast d’ici fin 2025 - soit plus du double de l’objectif initialement fixé.

Photo : V-Green/CVN

Cette collaboration souligne l’engagement de V-GREEN à développer l’écosystème des véhicules électriques VinFast en Asie du Sud-Est, tout en confirmant la crédibilité et l’attractivité croissantes de l’entreprise auprès des acteurs majeurs de la mobilité verte.

Dans le cadre de cet accord, V-GREEN et ses partenaires - Chargecore, Chargepoint, Amarta Group et CVS - investiront ensemble un total de 300 millions de dollars américains pour développer une infrastructure de recharge dans des régions clés telles que Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Bali et Kalimantan. Le lancement des projets est prévu pour mai 2025, avec une mise en service des premières bornes dès juin.

Photo : VinFast/CVN

En 2025, Chargecore prévoit à lui seul un investissement d’au moins 30 millions de dollars, tandis que Chargepoint, Amarta Group et CVS se sont engagés à distribuer les bornes de recharge tout en investissant chacun environ 5,3 millions de dollars par an. V-GREEN assurera directement l’investissement pour 20 % des bornes, tandis que les 80% restants seront déployés via des contrats de coopération commerciale (BCC).

Depuis son arrivée sur le marché indonésien, V-GREEN suit un modèle de partenariat public-privé (PPP) appelé CCC, en s’associant avec des entreprises locales de renom. L’entreprise propose des conditions particulièrement attractives pour les investisseurs, notamment un tarif d’achat d’électricité fixé à 750 roupies/kWh et un rendement annuel garanti pouvant atteindre 25 % pendant les trois premières années.

Ces partenariats stratégiques permettent à V-GREEN de déployer rapidement son réseau de recharge, tout en mettant en lumière le fort potentiel du marché indonésien dans le domaine des transports verts.

Le directeur général de V-GREEN en Indonésie, Mai Truong Giang, a déclaré : "Ce partenariat avec des entreprises indonésiennes de premier plan marque une étape majeure dans notre stratégie mondiale de déploiement des réseaux de recharge pour véhicules électriques, en réponse à la demande croissante en Asie du Sud-Est".

Il a ajouté : "Avec le soutien de nos partenaires stratégiques, nous sommes convaincus que V-GREEN et VinFast construiront un écosystème de mobilité verte, moderne et durable, contribuant aux objectifs de développement durable de la région et du monde".

Photo : Vinfast/CVN

Fondée par Pham Nhât Vuong, créateur de VinFast, V-GREEN s’est imposée comme un leader au Vietnam, où elle exploite déjà quelque 150.000 bornes de recharge. Elle poursuit son expansion internationale à travers des partenariats solides.

En Indonésie, V-GREEN a rapidement gagné la confiance de nombreux partenaires locaux et internationaux. L’entreprise prévoit d’y déployer 50.000 bornes de recharge, représentant au total 63.999 points de recharge d’ici fin 2025.

Dès ce mois de mai, les propriétaires de véhicules VinFast peuvent d’ores et déjà recharger gratuitement dans 1.000 bornes opérées par V-GREEN.

VinFast a lancé en Indonésie quatre modèles de véhicules électriques - VF 3, VF 5, VF 6 et VF e34 - un peu plus d’un an après son entrée sur le marché. L’expansion rapide du réseau V-GREEN vise à répondre à la demande croissante, à améliorer l’expérience utilisateur, et à accroître la part de marché de VinFast sur le plus grand marché automobile d’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN