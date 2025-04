Mesures flexibles du Vietnam pour faire face aux droits de douane américains

Lors de la conférence de presse régulière de mars du gouvernement, donnée dans la soirée du 6 avril à Hanoï, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a estimé que le taux de 46% que les États-Unis envisagent d’appliquer aux produits importés du Vietnam aurait un impact significatif et multidimensionnel sur les exportations et la croissance économique vietnamienne.

Cette mesure pourrait affecter négativement certains secteurs de la transformation, de la fabrication, l’attraction des investissements étrangers (IDE), les investissements domestiques, les services et l’emploi. Plusieurs produits phares à l’exportation comme les ordinateurs, composants électroniques, textiles, chaussures... risquent de voir leur chiffre d’affaires à l’export vers les États-Unis diminuer, d’autant plus que le pouvoir d’achat des consommateurs américains est en baisse et que les partenaires américains pourraient reconsidérer leurs contrats.

Dans ce contexte, le gouvernement vietnamien mène activement des démarches auprès des États-Unis pour chercher des solutions équilibrées.

Le 3 avril, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a envoyé une note officielle au Représentant au commerce des États-Unis demandant de suspendre la décision tarifaire afin d’échanger et de trouver une solution bénéfique pour les deux parties.

Lors d’un appel téléphonique le 4 avril, le secrétaire général Tô Lâm et le président Donald Trump ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale. Le Vietnam est prêt à dialoguer avec les États-Unis afin de ramener à 0% les droits d'importation sur les marchandises en provenance des États-Unis, et propose que les États-Unis appliquent le même taux aux marchandises importées du Vietnam. Il s'agit d'une avancée majeure dans la résolution du problème tarifaire.

Le Premier ministre a créé un groupe de travail dirigé par le vice-Premier ministre Bùi Thanh Sơn, chargé de surveiller la situation et de proposer des mesures appropriées.

Les ministères et secteurs concernés collaboreront étroitement avec les entreprises vietnamiennes et étrangères implantées au Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les solutions et atteindre les objectifs de croissance des exportations en 2025.

Selon le vice-ministre Truong Thanh Hoài, le Vietnam doit tirer parti des 17 accords de libre-échange (ALE) conclus avec plus de 60 pays et territoires, ainsi que de 70 mécanismes de coopération bilatérale. Parallèlement, il est nécessaire de diversifier les marchés d’exportation, de renforcer la promotion du commerce, et d'améliorer les infrastructures logistiques pour réduire les coûts et accroître la compétitivité. Le développement des industries de soutien est également crucial pour répondre aux règles d’origine et aux exigences des partenaires commerciaux.

Par ailleurs, il est essentiel de protéger les droits légitimes des entreprises, ainsi que de mettre en place des mécanismes d’alerte précoce et de traitement rapide des risques de contentieux ou de mesures de défense commerciale, afin de minimiser les pertes potentielles pour le Vietnam. Dans le même temps, il convient d’élargir le réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger afin de fournir des informations sur les marchés, des opportunités d’affaires et un meilleur soutien aux entreprises.

Malgré les défis, le ministère de l’Industrie et du Commerce voit aussi une opportunité de restructurer l’économie vers un modèle plus durable, plus vert, plus numérique, et davantage indépendant tout en s’intégrant profondément et efficacement à l’économie mondiale.

Il est recommandé aux entreprises vietnamiennes de suivre de près l’évolution des marchés, de s’assurer que leurs produits répondent aux normes techniques, environnementales et sociales, et de bien contrôler l’origine des matières premières...

La mise en œuvre synchronisée de ces mesures aidera les entreprises à renforcer leur résilience face aux perturbations du commerce international et à maintenir une croissance durable des exportations. Le vice-ministre Truong Thanh Hoai a affirmé que le ministère de l’Industrie et du Commerce continuerait d’accompagner les entreprises vietnamiennes dans leurs efforts pour exporter vers le marché américain, tout en explorant activement de nouveaux marchés potentiels.

