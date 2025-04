Droits de douane américains : l'AmCham demande un report pour éviter l'impact

L'AmCham a réaffirmé sa mission de promouvoir le commerce et l'investissement entre les États-Unis et le Vietnam, fondée sur des politiques économiques et commerciales libres et équitables, afin de garantir un environnement commercial stable et prévisible.

Cependant, l'ampleur et la brutalité des droits de douane réciproques de 46% annoncés par le gouvernement américain le 2 avril ont été qualifiées de totalement incompatibles avec ces objectifs.

L'imposition soudaine et l'ampleur significative de ces droits de douane ont créé une incertitude considérable et un risque de perturbations graves pour les entreprises opérant au Vietnam, a souligné l'AmCham.

Tout en reconnaissant la nécessité de remédier au déficit commercial croissant entre les deux pays, l'AmCham a vivement encouragé l'administration américaine à envisager un délai de grâce avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

Un tel délai, a déclaré l'organisation, permettrait aux entreprises des deux parties de s'adapter à la nouvelle réglementation, réduisant ainsi les perturbations et les pertes financières inutiles.

À l'heure actuelle, l'application immédiate des droits de douane ne laisse aucune possibilité d'adaptation aux entreprises, car de nombreuses décisions commerciales ont déjà été prises sur la base d'accords commerciaux antérieurs.

L'AmCham a souligné que les gouvernements américain et vietnamien reconnaissent que la trajectoire actuelle du déficit commercial est intenable. Elle a ajouté que l'un des objectifs déclarés de l'administration américaine en introduisant des droits de douane réciproques est d'établir une plus grande parité entre les taux tarifaires des deux pays.

Dans ce contexte, l'AmCham a exprimé son soutien à la réduction des droits de douane sur les marchandises américaines entrant au Vietnam afin de remédier au déséquilibre et d'alléger les droits de douane réciproques.

La Chambre a déclaré que les droits de douane sur les produits américains devraient, au minimum, être alignés sur ceux appliqués aux autres partenaires commerciaux du Vietnam, ainsi que sur ceux imposés aux exportations vietnamiennes entrant aux États-Unis.

"Nous espérons que les deux pays parviendront à un accord sur une réduction des droits de douane à des niveaux mutuellement acceptables, nous permettant ainsi de maintenir une relation commerciale bénéfique pour toutes les parties concernées", a déclaré Mark Gillin, président de l'AmCham Vietnam.

Il a souligné que les membres de l'AmCham ont besoin de certitude et de stabilité pour fonctionner efficacement.

"Nous exhortons les deux gouvernements à accélérer les négociations visant à réduire ces droits de douane au plus bas niveau possible", a-t-il déclaré. "L'AmCham est prête à apporter une contribution constructive et à faciliter le dialogue entre les gouvernements américain et vietnamien afin de renforcer les relations commerciales".



VNA/CVN