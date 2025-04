Les liens commerciaux avec les États-Unis fondés sur le principe du bénéfice mutuel

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 5 avril à Hanoï, une réunion entre la permanence du gouvernement et les responsables des ministères, secteurs et localités en vue d'une coopération économique et commerciale équilibrée, durable et mutuellement bénéfique avec les États-Unis, suite à l'annonce par le président Donald Trump d'une nouvelle politique tarifaire.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt, le 3 avril, juste après l'annonce du président américain Donald Trump, les membres la permanence du gouvernement se sont réunis pour évaluer la situation et proposer des mesures et des solutions.

Les dirigeants du gouvernement ont également tenu des séances de travail avec des entreprises et des experts américains afin d'écouter et de surmonter les difficultés et les obstacles, de traiter les propositions des entreprises américaines, de promouvoir la mise en œuvre de projets d'investissement américain au Vietnam, de faire avancer les négociations visant à accroître les importations de divers produits en provenance des États-Unis et d'ajuster certains droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les récentes actions concrètes et pratiques du Vietnam étaient très positives et appropriées, démontrant sa volonté de promouvoir une coopération économique et commerciale équilibrée et durable avec les États-Unis.

Nécessité de poursuivre les négociations

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Cependant, si les États-Unis mettent en œuvre leur nouvelle politique tarifaire dans les prochaines années, cela pourrait affecter le développement économique du Vietnam. Par conséquent, la poursuite des négociations est essentielle pour parvenir à une compréhension commune, a-t-il noté.

Soulignant les leçons tirées de la gestion des bouleversements, difficultés et défis passés, tels que la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles, les ralentissements économiques mondiaux et les conflits internationaux qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, de production et de distribution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam restait calme, déterminé, persévérant et résilient.

Le pays n'a pas paniqué, mais a réagi de manière proactive, flexible, opportune et efficace. Il a transformé les défis en opportunités, surmonté ses propres limites et démontré la sagesse du Parti ainsi que la gouvernance flexible et efficace du gouvernement et des agences compétentes.

Selon le dirigeant, la relation Vietnam - États-Unis est unique et sert de modèle dans les relations internationales. D'anciens ennemis, ils sont devenus des partenaires majeurs, la coopération économique et commerciale étant un pilier essentiel, bénéfique pour les deux nations et leurs populations. Les deux économies sont complémentaires plutôt que directement concurrentes.

Soulignant que la mise en œuvre de la nouvelle politique tarifaire américaine affecterait les marchés d'exportation du Vietnam ainsi que certains de ses principaux partenaires commerciaux tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Europe et l'ASEAN, et même les consommateurs américains, il a insisté sur la nécessité de poursuivre avec détermination et persévérance une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation, d'être un ami proche et un partenaire fiable pour tous les pays, de préserver l'indépendance nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale, tout en construisant une économie autonome et résiliente qui s'intègre activement et efficacement à l'économie mondiale de manière profonde et substantielle.

Transformer les défis en opportunités

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a appelé à la mise en œuvre de solutions adaptatives immédiates et à long terme, directes et indirectes, stratégiques et spécifiques, ciblées et globales. Ces mesures devraient inclure des mesures tarifaires et non tarifaires et être mises en œuvre par tous les canaux disponibles, en utilisant des outils politiques, diplomatiques, économiques et commerciaux, a-t-il déclaré, ajoutant que tous les efforts doivent tenir compte de la situation globale des relations économiques extérieures du Vietnam et garantir que les autres marchés ne soient pas affectés.

L'objectif ultime est de maintenir la stabilité nationale, de créer un environnement pacifique, coopératif et axé sur le développement dans la région et dans le monde, et de soutenir la croissance économique rapide et durable du Vietnam, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il est impératif de transformer les difficultés et les défis en opportunités, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, ajoutant que la nouvelle politique tarifaire des États-Unis offre également au Vietnam une opportunité d'innover, de réaliser des avancées décisives et de restructurer son économie, ses produits, ses marchés et ses chaînes d'approvisionnement.

Il a affirmé que le gouvernement ne modifierait pas son objectif de croissance de 8% en 2025, visant à créer une dynamique pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

En conséquence, le Premier ministre a ordonné que, parallèlement à une gestion flexible et efficace des politiques macroéconomiques visant à assurer la stabilité macroéconomique, à maîtriser l'inflation et à préserver les grands équilibres économiques, les ministères, les secteurs et les collectivités locales doivent revitaliser les moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, les exportations et la consommation, en diversifiant notamment les produits, les marchés et les chaînes d'approvisionnement, tout en promouvant de nouveaux moteurs de croissance et en accélérant l'investissement public.

Parallèlement, il est nécessaire d'envisager des mesures telles que des réductions d'impôts et de taxes pour soutenir les entreprises touchées par la politique douanière américaine. Il a également souligné la nécessité de promouvoir les activités commerciales et la consommation nationales, ainsi que de contrôler strictement l'origine des produits, les marques, les droits de propriété intellectuelle et de lutter contre la fraude commerciale.

Continuer les échanges diplomatiques avec les États-Unis

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a appelé à la poursuite des échanges diplomatiques et du dialogue avec les États-Unis, à tous les niveaux et par tous les canaux, afin de répondre à leurs préoccupations dans un esprit de bénéfice mutuel. Il a insisté sur la nécessité de collaborer étroitement avec les entreprises américaines pour surmonter les difficultés, traiter leurs propositions et pétitions, et promouvoir les projets d'investissement américains au Vietnam.

En outre, il convient de réexaminer les produits d'importation afin d'accroître les importations en provenance des États-Unis et d'équilibrer les échanges commerciaux, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam continuera également d'étudier et d'envisager des réductions tarifaires appropriées sur certaines importations américaines.

En assignant des tâches spécifiques à chaque ministère et secteur, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, qui effectuera une visite de travail aux États-Unis, de se concentrer sur la mise en œuvre et la concrétisation des accords conclus entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président américain Donald Trump lors de leur entretien téléphonique du 4 avril.

Il a également chargé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, qui dirige le groupe de travail chargé de répondre à la politique tarifaire américaine, de continuer à proposer et à mettre en œuvre des solutions supplémentaires pour assurer une coopération économique et commerciale équilibrée et durable entre le Vietnam et les États-Unis.

VNA/CVN