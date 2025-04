La croissance vietnamienne a atteint 6,93% au premier trimestre

La directrice du NSO, Nguyên Thi Huong, a déclaré qu’il s’agissait d’une croissance positive, reflétant la grande détermination, les efforts considérables et les actions décisives et efficaces menées par l’ensemble du système politique pour diriger, gérer et mettre en œuvre les tâches de développement socio-économique dans un contexte de changements rapides et inattendus dans la région et dans le monde.

Ce chiffre a dépassé l’objectif fixé pour le premier trimestre par la résolution gouvernementale n°01/NQ-CP, mais est resté inférieur aux attentes prévues dans la résolution n°25/NQ-CP du 5 février 2025, en raison des changements mondiaux rapides et des incertitudes qui ont affecté la situation socio-économique du pays, a-t-elle noté.

Résultats satisfaisants

Selon le NSO, les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’aquaculture, de l’industrie et de la construction et des services ont progressé de 3,74 %, 7,42 % et 7,7%, contribuant respectivement à hauteur de 6,09%, 40,17% et 53,74% à la croissance totale du PIB entre janvier et mars.

En particulier, l’agriculture a enregistré une hausse de sa valeur ajoutée de 3,53% par rapport à l’année précédente, contribuant à hauteur de 0,32 point de pourcentage à la croissance du PIB, la foresterie de 6,67% et 0,03 point de pourcentage, et l’aquaculture de 3,98% et 0,09 point de pourcentage.

Dans le secteur de l’industrie et de la construction, la valeur ajoutée de l’industrie a progressé de 7,32% par rapport à la même période l’an dernier, contribuant à hauteur de 2,39 points de pourcentage à la croissance économique au premier trimestre.

Le secteur de la transformation et de la fabrication est restée un moteur de croissance pour l’ensemble de l’économie, avec une hausse de 9,28% contribuant à hauteur de 2,33 points de pourcentage à la croissance globale. Parallèlement, le secteur de la construction a enregistré une hausse de 7,99%, contribuant à hauteur de 0,48 point de pourcentage à la croissance globale.

Au cours des trois mois, le secteur des services a été considérablement stimulé par la forte demande de consommation pendant les vacances du Nouvel an lunaire et par une forte augmentation du nombre d’arrivées internationales.

En particulier, le transport et l’entreposage ont progressé de 9,9% sur un an, contribuant à hauteur de 0,67 point de pourcentage à la croissance du PIB.

L’hébergement et la restauration ont progressé de 9,31%, contribuant à hauteur de 0,27 point de pourcentage, le commerce de gros et de détail de 7,47% et de 0,83 point de pourcentage, tandis que le secteur financier, bancaire et de l’assurance a progressé de 6,83% et de 0,41 point de pourcentage.

Concernant la structure économique de la période considérée, le secteur de l’agriculture, de la foresterie et de l’aquaculture a représenté 11,56%, l’industrie et la construction 36,31%, les services 43,44% et les taxes sur les produits moins les subventions sur les produits 8,69%.

VNA/CVN