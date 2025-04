Commerce

Règles d'origine : le Vietnam réaffirme son engagement envers l'OMC

>> Le Vietnam à la réunion du Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC

Photo : Anh Hiên/VNA/CVN

Ces informations ont été présentées par Trinh Thi Thu Hiên, directrice adjointe de l'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors de la session ordinaire du Comité des règles d'origine de l'OMC à Genève, en Suisse, les 3 et 4 avril.

Dans son intervention, Trinh Thi Thu Hiên a souligné l'engagement proactif et responsable du Vietnam à favoriser la coopération entre les États membres et à renforcer la transparence dans le respect de ses obligations de notification à l'OMC.

Son discours a mis en avant le rôle clé et la responsabilité du ministère de l'Industrie et du Commerce dans l'application des règles d'origine et a présenté le cadre juridique vietnamien pour la délivrance des certificats d'origine (C/O). Les pays membres ont salué ce cadre, reconnaissant qu'il facilite une mise en œuvre complète et transparente des règles d'origine par les organismes émetteurs et les entreprises.

Photo : Agence du commerce extérieur

Grâce à une gestion efficace, des politiques claires et une coordination étroite, le Vietnam a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération avec les membres de l'OMC en matière de vérification de l'origine et de partager son expertise en certification. Le pays prévoit d'ailleurs de mettre en place un mécanisme électronique d'échange de données sur l'origine avec certains partenaires commerciaux afin de simplifier les procédures douanières et d'améliorer l'efficacité des contrôles.

Les membres de l'OMC ont exprimé leur appréciation positive de l'approche vietnamienne, qui vise à renforcer les capacités de l'État en matière de gestion de l'origine, à intensifier la lutte contre la fraude commerciale, à garantir la transparence administrative et à contribuer à la facilitation du commerce international.

Cette session, qui coïncidait avec le 30e anniversaire du Comité, a été l'occasion de reconnaître les contributions substantielles du Vietnam et de réaffirmer ses efforts pour consolider sa position, renforcer sa coopération avec les membres de l'OMC et respecter scrupuleusement ses engagements internationaux en faveur d'un commerce équitable et efficace.

VNA/CVN