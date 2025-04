Un excédent commercial de 3,16 milliards de dollars au premier trimestre

Le chiffre d’affaires total des importations et des exportations du Vietnam a atteint 202,52 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2025, soit une hausse de 13,7% par rapport à la même période de l’année précédente, a rapporté dimanche 6 avril l’Office national des statistiques (NSO).

Photo : VNA/CVN

Les recettes d’exportation du pays ont augmenté de 10,6%, tandis que le chiffre d’affaires des importations a progressé de 17%, ce qui a généré un excédent commercial de 3,16 milliards de dollars sur la période.

Rien qu’en mars, les recettes commerciales totales ont atteint 75,39 milliards de dollars, en hausse de 18,2% par rapport au mois précédent et de 16,6% sur un an. La valeur des exportations du mois s’est élevée à 38,51 milliards de dollars, en hausse de 23,8% par rapport au mois précédent.

Le secteur économique étatique a enregistré une croissance impressionnante de 32,1% pour atteindre 11,08 milliards de dollars, tandis que le secteur à capitaux étrangers, pétrole brut compris, a progressé de 20,7% pour atteindre 27,43 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires des exportations du Vietnam a atteint 102,84 milliards de dollars, en hausse de 10,6% sur un an. Le secteur économique étatique a contribué à hauteur de 29,02 milliards de dollars (en hausse de 15%), représentant 28,2% des exportations totales, tandis que le secteur à capitaux étrangers, pétrole brut compris, a généré 73,82 milliards de dollars (en hausse de 9%), soit 71,8% des exportations totales.

Dix-huit produits d'exportation phares

Au cours de cette période, 18 produits d’exportation ont dépassé le milliard de dollars, représentant 84,5% de la valeur totale des exportations. Cinq de ces produits ont dépassé les 5 milliards de dollars, soit 59,9%.

Du côté des importations, le Vietnam a dépensé 99,68 milliards de dollars entre janvier et mars, soit une hausse de 17% sur un an. Le secteur économique étatique a importé pour 36,78 milliards de dollars de biens (en hausse de 19,3%), tandis que la valeur des importations du secteur à capitaux étrangers s’est élevée à 62,9 milliards de dollars (en hausse de 15,8%).

Dix-sept produits importés ont dépassé le 1 milliard de dollars en valeur, représentant 77,2% du total des importations, dont deux ont dépassé la barre des 5 milliards de dollars, soit 44,4%.

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis sont restés le premier marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires atteignant 31,4 milliards de dollars. Parallèlement, la Chine est restée la principale source d’importations du pays, avec des importations évaluées à 38,1 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 27,3 milliards de dollars avec les États-Unis, en hausse de 22,1% sur un an, tandis que son excédent avec l’UE a augmenté de 15,7% pour atteindre 9,9 milliards de dollars. L’excédent commercial du pays avec le Japon a atteint 0,6 milliard de dollars, soit plus de cinq fois supérieur à celui de la même période 2024.

Le premier trimestre s’est terminé sur une croissance impressionnante du commerce extérieur. Cependant, face aux défis potentiels à venir, le gouvernement, les ministères et le monde des affaires doivent adopter une approche proactive et flexible et trouver des solutions rapides pour maintenir cette dynamique de croissance à venir.

VNA/CVN