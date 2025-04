Imposition américaine

Le Vietnam mise sur la flexibilité et garde le cap de croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné dimanche 6 avril que les nouvelles politiques tarifaires américaines offrent au Vietnam une opportunité de restructurer son économie, ses marchés, sa production et ses exportations, appelant à des réponses sereines, proactives, créatives, flexibles, rapides et efficaces pour garantir la stabilité et un développement rapide et durable.

Lors de la réunion mensuelle du gouvernement et de la conférence en ligne avec les autorités locales, il a mis en avant les secteurs importants ayant enregistré d’excellentes performances au premier trimestre et a noté que de nombreuses organisations et experts internationaux avaient salué les résultats et les perspectives économiques du Vietnam. La Banque mondiale prévoit une croissance vietnamienne de 6,8% en 2025 et l’ONU de 6,6%, soit la plus élevée d’Asie du Sud-Est.

Le chef du gouvernement a également souligné plusieurs défis pour l’économie, notamment la pression sur la gestion macroéconomique et la maîtrise de l’inflation, notamment le maintien de taux d’intérêt et de taux de change élevés dans un contexte de fortes fluctuations mondiales et de risques accrus liés aux droits de douane réciproques soudains imposés par les États-Unis.

Il a déclaré que, si la croissance du PIB au premier trimestre était supérieure aux projections initiales, elle était inférieure aux scénarios ajustés et que les décaissements d’investissements publics étaient inférieurs à ceux de la même période l’an dernier.

S’appuyant sur les enseignements tirés, le chef du gouvernement a souligné que des difficultés et des défis plus importants exigeaient une détermination plus forte pour aller de l’avant, démontrant la résilience, les valeurs fondamentales, la sagesse et la culture du peuple vietnamien. Il a insisté sur le fait qu’il ne fallait jamais reculer face à l’adversité et poursuivre résolument les objectifs fixés avec plus de détermination et d’efforts, et une action plus décisive, plus flexible et plus efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam ne modifierait pas son objectif de croissance économique de 8% ou plus cette année, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en garantissant le bien-être social et en améliorant les conditions de vie de la population.

Les exportations sont un moteur de croissance important, mais pas le seul. Les États-Unis sont un marché d’exportation majeur, mais pas le seul, a-t-il souligné, exhortant les responsables à considérer la situation dans le contexte des relations commerciales globales du Vietnam avec le monde, d’autant plus que le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange avec divers pays.

Conditions favorables aux entreprises

Le chef du gouvernement a notamment insisté sur la nécessité de promouvoir la grande unité nationale et de renforcer la solidarité au sein de chaque organisme, ainsi que de l’ensemble du système politique et de la population dans l’accomplissement des tâches.

Afin de s’adapter aux nouveaux droits de douane américains, les ministères, les secteurs et les localités ont reçu l’ordre de dégager immédiatement les difficultés et les obstacles, créant ainsi des conditions favorables aux entreprises étrangères en général et aux entreprises américaines en particulier.

Les responsables doivent collaborer activement avec les associations et les grandes entreprises, en mettant en place des politiques de soutien appropriées et efficaces, tout en répondant rapidement et en toute transparence aux préoccupations américaines, notamment en matière de propriété intellectuelle et de lutte contre les origines frauduleuses des marchandises.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux organes de presse tels que la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et l’Agence vietnamienne d’information de diffuser des informations opportunes, pertinentes et complètes, démontrant clairement la volonté du Parti et de l’État de soutenir la population, de protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs, ainsi que de préserver les intérêts nationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la poursuite des réformes institutionnelles, à la simplification des structures organisationnelles et à l’accélération de la réforme administrative et de la transformation numérique.

Il a fixé des objectifs pour 2025, notamment la réduction des délais de traitement administratif, la réduction des coûts des entreprises et l’élimination des conditions d’affaires, le tout d’au moins 30%, et la garantie que 100% des procédures administratives au sein des juridictions provinciales soient indépendantes des limites administratives.

Maintenir la stabilité macroéconomique

Afin de stimuler la croissance, il a appelé à renouveler les moteurs de croissance traditionnels tout en en développant de nouveaux. Il s’agit notamment d’accélérer les investissements publics, d’élaborer des plans visant à promouvoir un commerce harmonieux et durable avec les États-Unis, la Chine et d’autres partenaires majeurs, de capitaliser efficacement sur les accords de libre-échange existants tout en en concluant de nouveaux, et de diversifier les marchés, les chaînes d’approvisionnement et les produits. Une attention particulière doit être accordée à l’expansion vers de nouveaux marchés d’exportation tels que le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Europe de l’Est, les marchés halal, l’Amérique latine et l’Afrique.

Par ailleurs, afin de maintenir la stabilité macroéconomique et de maîtriser l’inflation, il a demandé à la Banque d’État du Vietnam de mettre en œuvre des politiques monétaires proactives et flexibles, en coordination avec une expansion budgétaire ciblée. Il a mis l’accent sur une croissance raisonnable du crédit, en se concentrant sur les secteurs prioritaires, les moteurs de croissance, les exportations agricoles et les projets nationaux prioritaires.

Le ministère des Finances a été chargé d’élaborer d’urgence des scénarios de croissance pour les trimestres restants de 2025, de finaliser les projets de décrets relatifs à la mise en œuvre de l’impôt minimum global, à la réduction de la TVA et au développement de l’économie privée.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné l’importance de renforcer la gestion des recettes, notamment celles du commerce électronique et de la restauration, tout en préservant les dépenses courantes pour les investissements de développement.

Par ailleurs, il a demandé au ministère de la Construction d’accélérer les projets visant à achever 3.000 kilomètres d’autoroutes en 2025 et à achever la quasi-totalité de la première phase du projet d’aéroport international de Long Thành. Il a également dirigé les préparatifs de l’inauguration et du lancement d’une cinquantaine de projets majeurs pour commémorer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

L’économie a affiché une performance robuste au premier trimestre 2025, avec une macroéconomie globalement stable, une inflation maîtrisée, une croissance soutenue et des équilibres économiques majeurs assurés. La croissance du PIB a atteint 6,85% en glissement annuel, dépassant l’objectif fixé par la résolution gouvernementale N°01/NQ-CP et représentant la meilleur performance depuis 2020. Le Vietnam figure ainsi parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.

D’autres indicateurs économiques ont été tout aussi encourageants : l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 3,13% en glissement annuel, les recettes budgétaires de l’État ont atteint 36,7% de l’objectif annuel (en hausse de 29,3% par rapport à la même période l’an dernier) et le commerce extérieur a progressé de 13,7%, générant un excédent commercial d’environ 3,16 milliards de dollars.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint environ 11 milliards de dollars, soit une hausse de 34,7% par rapport à la même période l’an dernier, tandis que les IDE décaissés ont approché les 5 milliards de dollars, en hausse de 7,2%.

VNA/CVN