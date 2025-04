Stavian et Shinec coopèrent pour développer l'immobilier industriel au Vietnam

Les groupes Stavian et Shinec ont officiellement annoncé, le 3 avril, au parc industriel de Nam Câu Kiên, dans la ville de Hai Phong (Nord), une coopération stratégique visant à développer des zones et clusters industriels écologiques et durables dans plusieurs localités du pays.

Stavian et Shinec mettront en commun leur expertise, leur technologie et leur expérience pour tirer profit, exploiter et développer les potentiels et les forces existants de chaque partie pour construire conjointement des projets de parcs et de clusters industriels selon le modèle écologique, contribuant à promouvoir le développement durable du marché immobilier industriel.

Les deux partenaires prévoient de coopérer dans le développement des parcs et clusters industriels de grande envergure à Quang Ninh (315 ha), Hai Duong (450 ha), Khanh Hoà (370 ha), Bà Ria-Vung Tàu (1.000 ha), Hâu Giang (234 ha), Cân Tho (300 ha) et Bac Liêu (257 ha).

Un écosystème industriel durable

Avec la mission de construire un écosystème industriel durable, le groupe Stavian se concentrera sur le développement de parcs industriels verts et modernes, répondant aux besoins des entreprises nationales et internationales.

Les projets actuellement développés et exploités par Stavian à Vinh Phuc, Hung Yên et dans plusieurs autres provinces et villes du Vietnam devraient devenir des destinations idéales pour les investisseurs, contribuant à promouvoir la croissance économique locale et à améliorer la vie des populations locales.

Le modèle de parc industriel que visent les deux entreprises permettra non seulement d’assurer un développement durable, mais également de créer un environnement de travail optimal pour les entreprises et les travailleurs. Ces parcs/clusters industriels seront conçus avec des infrastructures modernes, une technologie de pointe et des solutions efficaces de protection de l’environnement, contribuant à la construction d’un écosystème industriel harmonieux et convivial, a déclaré le président du conseil d’administration et directeur général du groupe Stavian, Dinh Duc Thang.

La signature de cet accord stratégique est une étape importante, affirmant l'engagement des deux entreprises à créer un parcours de développement industriel prometteur, rapide, et à créer des projets immobiliers industriels révolutionnaires et durables pour répondre aux besoins des clients et investisseurs nationaux et internationaux.

