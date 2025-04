Commerce

Le RCEP marque trois années de coopération régionale renforcée

Le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam (MoIT) et le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie de la République de Corée (RoK) ont organisé conjointement une conférence à Hanoï le 4 avril pour commémorer le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP).

>> L'ASEAN veut élargir l'adhésion au RCEP

>> La Thaïlande encourage l'application du RCEP pour entrer sur le marché mondial

>> Le RCEP aide le Vietnam à attirer davantage de capitaux étrangers

Photo: VNA/CVN

Sous le thème "Connecter et développer la coopération régionale dans un environnement très incertain", l’événement a permis de passer en revue trois années de mise en œuvre du RCEP, d’évaluer son impact sur les entreprises et de proposer des solutions aux obstacles au commerce.

Les principaux débats de la conférence ont porté sur l’amélioration des procédures douanières pour stimuler les échanges commerciaux, la mise en place de cadres pour une coopération commerciale durable et la prise en compte des opportunités et des défis liés à la mise en œuvre du RCEP.

S’exprimant lors de l’événement, le directeur du Département de la politique commerciale multilatérale du ministère de l’Industrie et du Commerce, Lê Triêu Dung, a souligné que le RCEP était le plus grand accord de libre-échange au monde en termes de population et de PIB.

Signé en novembre 2020 par dix pays de l’ASEAN et cinq partenaires – la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande –, l’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2022 pour six membres de l’ASEAN et quatre partenaires. Il est ensuite entré en vigueur pour la République de Corée en février 2022, pour la Malaisie en mars 2022, pour l’Indonésie en janvier 2023 et, plus récemment, pour les Philippines en juin 2023.

Moteur de croissance des exportations

Le responsable vietnamien a souligné que le RCEP, après huit années de négociations, était entré en vigueur en 2022. Au cours des trois dernières années, il s’est imposé comme un moteur important de croissance des exportations, d’expansion des échanges commerciaux, de facilitation des investissements et de développement des chaînes d’approvisionnement régionales, contribuant notamment à la reprise et à la résilience de l’économie mondiale.

Actuellement, le RCEP couvre un marché d’environ 2,3 milliards de personnes, soit environ 30% de la population et du PIB mondiaux. Parmi ses 15 membres, cinq sont également membres du G20.

Le cadre d’accès libre de l’accord a suscité l’intérêt des nouvelles économies souhaitant adhérer. Les pays membres ont finalisé les procédures d’adhésion et créé une Unité de soutien au RCEP (USR) pour renforcer les efforts de mise en œuvre, soulignant ainsi l’importance stratégique croissante du partenariat.

Lê Triêu Dung a indiqué qu’au cours des trois dernières années, le RCEP a eu un impact positif sur l’intégration économique internationale du Vietnam et a soutenu les activités économiques et commerciales plus larges de l’ASEAN et des pays participants. En fournissant un cadre juridique unifié, l’accord renforce la transparence régionale et consolide le rôle de l’ASEAN en tant que destination d’investissement attractive, un atout crucial dans le contexte actuel d’incertitudes commerciales mondiales.

Il a également souligné le rôle essentiel du RCEP dans le renforcement des relations économiques entre le Vietnam et la République de Corée. Depuis 2022, le Vietnam se classe régulièrement au troisième rang des partenaires commerciaux de la République de Corée. Les deux pays visent à porter leurs échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars américains en 2025 et à 150 milliards de dollars d’ici 2030, de manière équilibrée et durable.

Jinhyeok Choi, directeur général du Bureau des politiques de libre-échange du ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, a souligné l’importance du RCEP pour renforcer non seulement les liens entre la République de Corée et le Vietnam, mais aussi la coopération commerciale régionale dans son ensemble.

VNA/CVN