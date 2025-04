Le Vietnam attire près de 11 milliards de dollars d’IDE au premier trimestre

Ce chiffre inclut 4,33 milliards de dollars de capitaux nouvellement enregistrés, en baisse de 31,5% par rapport à la même période l’an dernier.

Les investisseurs étrangers ont augmenté leurs investissements de 5,16 milliards de dollars dans 401 projets existants, soit 5,1 fois plus qu’à la même période l’an dernier.

Parallèlement, les apports en capital et les achats d’actions ont augmenté de 83,7% pour atteindre plus de 1,49 milliard de dollars. Le volume d’IDE décaissé a atteint environ 4,96 milliards de dollars, en hausse de 7,2% par rapport à la même période l’an dernier.

Au cours de la période considérée, les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques. Parmi eux, le secteur de la transformation et de la fabrication a ravi la tête avec plus de 6,79 milliards de dollars, soit 61,9 % du total des entrées d’IDE.

L’immobilier arrive en deuxième position avec plus de 2,39 milliards de dollars, soit 21,8% du total et une hausse de 44,1% par rapport à la même période l’an dernier.

Il est suivi par les activités professionnelles, scientifiques et technologiques, ainsi que par le commerce de gros et de détail, avec respectivement plus de 591 millions de dollars et plus de 272 millions de dollars.

Parmi les 73 pays et territoires ayant investi au Vietnam entre janvier et mars, Singapour a été le premier investisseur étranger, avec plus de 3 milliards de dollars, soit 27,6% du total.

La République de Corée se classe deuxième avec près de 2,04 milliards de dollars, suivie par la Chine, le Japon et Taïwan (Chine).

Les investissements étrangers ont continué d’affluer vers les villes et les provinces dotées de plus d’avantages en matière d’infrastructures, de ressources humaines, de procédures administratives et de bonnes promotions d’investissement, telles que Bac Ninh (1,9 milliard de dollars), Hô Chi Minh-Ville (1,43 milliard de dollars) et Hanoï (1,42 milliard de dollars).

