Le Vietnam et le Canada renforcent leur coopération face au chaos commercial

>> Félicitations du Vietnam au nouveau Premier ministre canadien Mark Carney

>> Le Premier ministre canadien convoque des élections anticipées en avril

>> Trump taxe l'automobile, menace l'UE et le Canada de nouveaux droits de douane

Photo : VNA/CVN

Lors de récentes rencontres avec la délégation de l’ambassade du Vietnam, dirigée par l’ambassadeur Pham Vinh Quang, les dirigeants du Québec ont exprimé leur détermination à renforcer leur coopération globale avec le Vietnam dans le cadre de la stratégie canadienne visant à diversifier les marchés et à réduire sa dépendance au marché américain.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Martine Biron, a souligné l’importance de la mise en place d’un corridor de transport maritime direct entre le port de Montréal et le Vietnam, permettant d’optimiser les coûts et les délais de transport tout en démontrant les efforts déployés par la province pour relever les défis commerciaux actuels.

Xinhua/VNA/CVN

Avec un PIB estimé à environ 320 milliards de dollars américains en 2024, le Québec se positionne comme l’une des économies les plus dynamiques du Canada. Non seulement la province est un leader dans la production d’énergie renouvelable, mais elle possède également des atouts en matière d’innovation, de technologies de l’information, d’intelligence artificielle et de biotechnologie.

Le Québec a investi dans 125 projets avec le Vietnam, tandis que les échanges bilatéraux s’élèvent à 1,5 milliard de dollars américains, contribuant à un chiffre d’affaires total de 11 milliards de dollars américains entre le Vietnam et le Canada en 2024. Cela fait du Vietnam le plus important partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN.

Il est à noter qu’à l’annonce récente par les États-Unis d’imposer des tarifs douaniers réciproques à plusieurs pays, le sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Alain Sans Cartier, a souligné l’importance pour les pays de s’unir pour relever des défis communs, tout en affirmant l’engagement de la province envers la politique de libre-échange.

VNA/CVN