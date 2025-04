La ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong promouvra le 2e plus grand corridor économique

Une ligne ferroviaire de 403 km reliant Lào Cai, Hanoï et Hai Phong (Nord) sera construite pour répondre à la demande croissante de transport de passagers et de marchandises du deuxième plus grand corridor économique du pays, a annoncé un responsable.

Photo : VietnamPlus/CVN

Nguyên Khanh Tùng, directeur adjoint du Comité de gestion du projet ferroviaire du ministère de la Construction, a déclaré que l'investissement total du projet ferroviaire était estimé à 194.900 milliards de dôngs (7,6 milliards de dollars).

La ligne traversera neuf provinces et villes du Nord, à savoir Lào Cai, Yên Bái, Phú Tho, Vinh Phúc, Hanoï, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong. Partant du poste-frontière de la province de Lào Cai, elle se terminera à la gare de Lach Huyên, dans la ville de Hai Phong.

Il a précisé que la nouvelle ligne ferroviaire sera construite dans le but de relier le port maritime international de Hai Phong et de faciliter le transport multimodal avec la Chine. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative "Une Ceinture, une Route" et du plan de coopération "Deux Corridors, une Ceinture".

Elle vise à répondre à la demande de transports de haute qualité, rapides, pratiques et sûrs, tout en réduisant les émissions. Le Comité d'administration prépare une étude de faisabilité, prévoyant notamment la formation de plus de 2.400 personnes, grâce aux fonds du projet, pour exploiter la voie ferrée une fois achevée.

Nguyên Khanh Tùng a souligné que, lors de la sélection des entrepreneurs étrangers, les exigences de l'appel d'offres incluront des règles exigeant que les entrepreneurs privilégient l'utilisation de produits, biens et services pouvant être produits ou fournis localement.

Les entrepreneurs s'engageront également à assurer le transfert de technologie et la formation de la main-d'œuvre pour les partenaires vietnamiens, leur permettant ainsi de prendre en charge la gestion, l'exploitation, l'exploitation et la maintenance, et de maîtriser progressivement la technologie.

Dynamiser le deuxième plus grand corridor économique du pays

Photo : VietnamPlus/CVN

Alors que certaines localités avanceront des budgets provinciaux et municipaux pour la mise en œuvre du défrichement, Nguyên Khanh Tùng a déclaré que la décentralisation des pouvoirs et l'attribution de responsabilités aux localités leur permettront de prendre l'initiative du processus de préparation. Cela leur permettra d'assurer une mise en œuvre rapide des travaux de défrichement et de réinstallation, ainsi que du processus d'approbation du projet.

Cela contribuera à garantir une base juridique, à relever les défis rencontrés par les localités dans la mise en œuvre des indemnisations, du soutien et de la réinstallation, et à accélérer la progression du défrichement.

Concernant le corridor de transport le long de la ligne, le Comité de gestion du projet ferroviaire a indiqué que, conformément à l'orientation nationale de développement territorial, le pays s'articule autour de 13 corridors économiques. Celui Lào Cai - Hanoï - Hai Phong est le deuxième plus important en termes de demande de transport de passagers et de marchandises.

Par conséquent, la construction de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong vise principalement à répondre aux besoins de transport intérieur de passagers et de marchandises le long de ce corridor économique. Elle répondra également à la demande de transport de passagers et de marchandises pour les importations, les exportations et le transit de marchandises, optimisant ainsi l'efficacité de l'investissement du projet.

Compte tenu de la demande de transport prévue, la ligne entière devrait compter 18 gares. De plus, 13 postes d'exploitation technique seront mis en place pour soutenir les opérations techniques nécessaires aux services ferroviaires, a précisé Nguyên Khanh Tùng.

Le rapport de faisabilité devrait être approuvé au troisième trimestre 2025, et la construction devrait commencer d'ici la fin de l'année.

VNA/CVN