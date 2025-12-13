icon search
Marché de Noël 2025 : la communauté francophone se retrouve à Saint-Ange

Samedi 13 décembre 2025, de 08h00 à 13h00, l’École française internationale Saint-Ange à Hô Chi Minh-Ville a ouvert grand ses portes pour son traditionnel marché de Noël et vide-grenier, placé sous le signe de la magie des fêtes de fin d’année.

Ouvert à tous - familles de l’école, expatriés, amis vietnamiens et curieux -, l’événement a proposé une multitude d’animations joyeuses et créatives : ateliers manuels : cartes de Noël à l’aquarelle, décoration de mini-sapins et d’ornements; contes et jeux en français et en anglais animés par les enseignants, chants de Noël interprétés par les élèves de maternelle et de primaire, balade à poney avec le Poney Club de Saigon, maquillage, échecs, pâte à modeler et terrain de jeux pour les plus petits

Le vide-grenier a connu un beau succès : vêtements, jouets, livres, objets de décoration et petits trésors ont changé de mains dans une ambiance conviviale et solidaire.

Une matinée festive, colorée et pleine de rires qui a permis à toute la communauté francophone (et au-delà) de se retrouver, de partager un moment chaleureux et de commencer décembre dans l’esprit de Noël.

Parents et enfants au vide-grenier.
Concentration intense autour de l’échiquier.
L'espace des livres d’occasion a connu un franc succès.

Texte et photos : Truong Giang/CVN

