Former des "citoyens du monde" au Vietnam

La cérémonie de remise de diplômes du Programme de coopération entre l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville et l'Université de Rouen Normandie (France) a eu lieu le 6 décembre, célébrant les réussites académiques des 54 nouveaux diplômés des promotions 2021 et 2022.

L'événement marque non seulement la fin d'une période de formation approfondie, mais confirme également la position du programme conjoint comme un pont éducatif de haute qualité, offrant l'esprit d'une "étude à l'étranger sur place" aux étudiants vietnamiens, avec une touche française distinctive.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Professeur et Docteur Nguyên Minh Hà, recteur de l'Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'importance du programme dans la vision d'intégration mondiale de l'université.

"Cette cérémonie est un jalon significatif, non seulement pour les nouveaux diplômés, mais aussi pour leurs familles, le corps professoral, et les deux universités qui ont œuvré ensemble pour bâtir un programme international de haute qualité", a déclaré le Pr. Dr. Nguyên Minh Hà. Il a exprimé sa fierté et sa joie de témoigner de la maturité des étudiants : "Vous avez surmonté l'inconnu, acquis de nouvelles connaissances, développé des compétences professionnelles et appris à vous adapter à un monde du commerce international de plus en plus globalisé. Aujourd'hui, vous vous tenez devant nous non seulement avec votre diplôme, mais aussi avec la maturité, la persévérance et la confiance - des qualités qui vous accompagneront dans votre future carrière".

Le recteur a également adressé ses profonds remerciements au corps professoral des deux établissements et au soutien inconditionnel des parents. Il a rappelé aux nouveaux diplômés : "En quittant les bancs de l'université pour la carrière professionnelle, j'espère que vous emporterez avec vous les valeurs d'ouverture, d'honnêteté et l'esprit d'apprentissage tout au long de la vie -les valeurs que l'Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville a toujours promues. Vous entrez dans un monde rempli d'opportunités, de défis et de changements, et je suis convaincu que vous êtes bien équipés pour apporter une contribution significative, où que vous alliez. L'avenir ne se réalise pas tout seul-il se construit pas à pas par vos efforts, votre curiosité et votre propre courage".

Un pont entre le Vietnam et la France

Le programme de liaison MCI (Management du commerce international) délivre le diplôme universitaire de technologie (DUT) métiers du commerce international de l'Université de Rouen Normandie, structuré selon les normes éducatives européennes, axé sur la pratique et l'intégration internationale. Lancé en 2018, le programme a formé plus de 150 licenciés et est considéré comme l'un des programmes internationaux les plus prestigieux et de haute qualité au Vietnam.

Représentant l'Université de Rouen Normandie, Alain Nguyen Pierson, qui a soutenu le programme depuis ses débuts, a exprimé sa joie : "Ceci n'est pas seulement la fin d'un programme. C'est le début d'une nouvelle histoire. Le programme MCI n'est pas qu'un cursus. C'est un voyage de transformation - bâti par deux universités et façonné par votre énergie, votre talent et votre diversité".

M. Pierson a partagé l'idée fondamentale qu'il partageait avec le Dr. Ánh Đào lors du lancement du programme : "L'éducation doit être un pont - reliant le Vietnam et la France, reliant les affaires et la culture, reliant le passé et l'avenir".

Le représentant de Rouen Normandie a également salué les efforts des étudiants : "Tout au long de l'année écoulée, vous n'avez pas seulement étudié le commerce international -vous avez vécu dans cet environnement. Vous avez exploré de nouvelles cultures, dépassé vos propres limites, étudié et travaillé en anglais, géré des situations commerciales réelles. Vous avez mûri en tant que citoyens du monde... C'est un programme exigeant - et vous l'avez achevé. Soyez-en fiers."

M. Pierson a souligné le rôle de la nouvelle génération de diplômés dans un contexte où l'économie vietnamienne connaît une forte croissance et est devenue une destination stratégique pour le commerce, la production et l'innovation, notamment dans les tendances de la transition verte et de la transformation numérique.

"Vous entrez dans un monde plein de défis -mais avec encore plus d'opportunités. Vous avez tout ce qu'il faut pour construire votre propre chemin : une base académique solide, une expérience interculturelle pratique, des compétences commerciales concrètes, et surtout -l'énergie, la créativité et le courage de votre génération", a conclu M. Pierson. "Construisez des ponts, pas des murs. Soyez fiers de vos racines - le Vietnam et la France. Ce n'est pas votre limite. C'est votre force".

"Étudier sur place comme à l'étranger" avec la pédagogie française

Prenant la parole au nom des nouveaux diplômés, Trân Kiêm Viêt Toàn, étudiant de la 22e promotion en commerce international, n'a pas caché son émotion.

"Je suis étudiant de la 5e promotion du programme de coopération Rouen, promotion 2022–2025, spécialité dans le commerce international. Aujourd'hui, me tenant à cette cérémonie de remise de diplômes, une étape importante pour chacun d’entre nous dans notre parcours d'études, je me sens extrêmement honoré et ému," a déclaré Việt Toàn.

Il a adressé ses sincères remerciements aux deux universités, affirmant que grâce à cette coopération, les étudiants ont eu l'opportunité de vivre véritablement l'esprit d'"étude sur place comme à l'étranger" - étudier au Vietnam tout en accédant au style d'éducation français caractéristique.

"Le programme de coopération avec Rouen nous a offert un environnement proche, dynamique, tout en nous aidant à élargir notre pensée, à cultiver la discipline et à faire l'expérience de méthodes d'apprentissage aux normes internationales - ce qui nous a véritablement aidés à mûrir, à être toujours confiants et forts, prêts à nous engager dans la voie de l'intégration", a ajouté-t-il.

Le programme de Rouen - Université ouverte dispose d'un corps professoral composé de 50% d'enseignants internationaux et d'experts, de gestionnaires d'entreprises. Outre les connaissances de base conformes aux normes européennes, les étudiants étudient entièrement en anglais, renforcent une deuxième langue étrangère et consacrent plus de 50% du temps d'étude à l'expérience pratique, à travers des projets d'entreprise, des études de cas et des stages dans des entreprises aux normes internationales. Grâce à cette formation axée sur la pratique, plus de 90% des diplômés trouvent un emploi spécialisé dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme, travaillant pour de grands groupes nationaux et internationaux.

Le programme Rouen - Université ouverte favorise également l'attraction d'étudiants de France et d'autres pays venant suivre leur dernière année d'études au Vietnam. Avec deux parcours flexibles (trois ans pour les bacheliers et un an pour les étudiants de 3e - 4e année d'université). Avec des frais de scolarité raisonnables et de nombreuses bourses de valeur, le programme contribue à rendre l'éducation internationale plus accessible aux apprenants vietnamiens.

Texte et photos : Quang Châu/CVN