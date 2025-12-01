Éducation

Formation du tourisme : l'évolution vers le développement durable

Face aux défis mondiaux post-COVID-19, le tourisme durable s'impose comme une orientation stratégique et une exigence urgente pour un développement équilibré et responsable. Consciente de cette nécessité, l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 29 novembre, la table ronde "Intégration du développement du tourisme durable dans le programme de formation en tourisme".

La table ronde "Intégration du développement du tourisme durable dans le programme de formation en Tourisme" constitue l’une des activités phares dans le cadre de la coopération stratégique entre l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’évènement a réuni plus de 70 participants, parmi lesquels des représentants de l’OIF, du Service municipal du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, des experts universitaires ainsi qu’environ 50 étudiants du Département du tourisme de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville. Aussi témoigne-t-il de la volonté collective de faire évoluer la formation qui s’oriente à des standards plus durables, innovants et adaptés au contexte actuel dans le secteur touristique.

Par ailleurs, cette participation montre l’intérêt croissant et suscite aujourd’hui la question du tourisme durable dans le milieu académique au niveau national et international.

Ce débat a commencé par la présentation de recherche de Nathalie Lambert (Université Libre de Bruxelles) qui porte sur les tendances actuelles du tourisme durable, les enseignements tirés de l’expérience internationale ainsi que les approches innovantes mises en place depuis la période post-COVID-19. Les intervenants ont souligné la nécessité de reconstruire ce secteur plus résilient, respectueux des écosystèmes et centré sur l’humain.

La Professeure associée, Docteure Nguyên Thị Vân Hạnh, directrice du programme de recherche et de développement durable de l’Université des sciences sociales et humaines, a présenté la communication intitulée : "De la théorie à la pratique : le cadre pratice dans la formation des ressources humaines durables". C’est un modèle qui vise à renforcer l’apprentissage par la pratique. Celui-ci propose d’intégrer davantage d’activités d’immersion professionnelle, de projets de terrain et d’expériences communautaires dans les cursus universitaires.

"Cette approche permettrait non seulement d’améliorer les compétences professionnelles des étudiants, mais aussi de renforcer leur sensibilité aux enjeux de durabilité, qui se manifestent différemment dans les propres régions", a-t-elle souligné.

En effet, "l’essentiel dans la formation des ressources humains durables, les bonnes notes aux examens, mais la capacité des étudiants à appliquer concrètement leurs acquis dans situation réelle", a-t-elle conclu à la fin de son intervention.

Marché du travail : Les nouvelles exigences du secteur touristique

Les représentants des organismes publics et des entreprises touristiques ont, pour leur part, apporté un éclairage précieux sur les attentes du marché du travail. Ils ont insisté sur l’importance de développer chez les futurs professionnels des compétences transversales, notamment la gestion responsable des destinations, l’évaluation des impacts environnementaux, l’innovation dans la conception de produits touristiques respectueux de l’environnement, ainsi que la capacité à travailler avec les communautés locales. Ils ont également mis l’accent sur la nécessité d’adapter la formation aux réalités d’un secteur en constante évolution, marqué par la transformation numérique et la montée en puissance de nouveaux comportements touristiques.

Pour Vu Thi Mai Phuong, directrice de la société Universal Tour, le programme de formation de tourisme de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville répondait déjà aux attentes du marché du travail. Plutôt que d'ajouter des cours théoriques, elle insiste, à l'instar du partage de Mme Hạnh, sur une application concrète des connaissances. L'objectif est clair : sortir de la théorie pure pour privilégier l'efficacité opérationnelle.

Lors de la séance de discussion, les participants, notamment l’enseignant du Département de géographie et les étudiants, ont activement échangé sur les enjeux du guidage touristique. Les étudiants ont particulièrement enrichi le débat en partageant leurs propres expériences de conduite de visites, réalisées dans le cadre des activités organisées par le département de géographie.

Texte et photos : Quang Châu- Thiên/CVN