Nord

Le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

>> Le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac présenté à Paris

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 12 juillet (heure locale), lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Professeur bulgare Nikolay Nenov, président de la session, a frappé le marteau pour proclamer l'inscription du complexe de monuments et de sites paysagers Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac sur la Liste du patrimoine culturel mondial.

Il s’agit du 9e site du Vietnam inscrit au patrimoine mondial et du 2e site interprovincial, après le complexe baie de Ha Long - archipel de Cát Bà (situé dans la province de Quang Ninh et la ville voisine de Hai Phong, au Nord).

Photo : VNA/CVN

Le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac s’étend sur les territoires de trois localités septentrionales : les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et la ville de Hai Phong. Il comprend 12 sites, avec une zone centrale de 525,75 ha et une zone tampon de 4.380,19 ha.

Ce complexe, dont le bouddhisme Trúc Lâm constitue le noyau spirituel, fut établi au XIIIe siècle sous la dynastie des Trân, en particulier sous l’impulsion du roi-bouddha Trân Nhân Tông (1258-1308). Le bouddhisme Trúc Lâm a engendré de nombreuses valeurs durables et significatives, contribuant de manière exceptionnelle au patrimoine culturel et spirituel de l’humanité.

Photo : VNA/CVN

L’inscription du complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est le fruit d’un long processus d’efforts constants, d’un large consensus et d’une coordination étroite et efficace entre les autorités à tous les niveaux, les secteurs concernés, les localités ainsi que les organisations nationales et internationales.

VNA/CVN