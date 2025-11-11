Le Vietnam reste une destination privilégiée pour les touristes russes

L'Union russe de l'industrie du voyage (RUTI) a récemment publié des informations positives concernant le secteur touristique au Vietnam et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, malgré les fortes pluies et tempêtes qui ont frappé la région.

Selon le rapport de la RUTI, aucun voyage organisé n'a été annulé. Au contraire, la demande de séjours connaît une nette progression, notamment à l'approche des vacances scolaires. Le nombre de réservations effectuées par les touristes russes vers le Vietnam et la Thaïlande a fortement augmenté au cours de la semaine écoulée, et cette tendance devrait se poursuivre jusqu'aux mois d'avril et de mai prochains.

Les grands complexes balnéaires du Vietnam se sont rapidement remis des effets du typhon Kalmaegi. D'après Andrey Podkolzin, directeur des relations publiques du groupe ITM, la situation est désormais stable : la population et les autorités locales s'efforcent activement de réparer les dégâts. Durant le typhon, aucun voyageur n'a été affecté, les autorités locales ayant diffusé à temps les informations nécessaires pour permettre aux habitants comme aux visiteurs de prendre les précautions requises.

Les agences de voyages opérant au Vietnam et en Thaïlande confirment par ailleurs que les conditions météorologiques n'ont pratiquement pas perturbé le déroulement des vacances des touristes.

