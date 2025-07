L’inflation reste faible au Vietnam, mais des risques externes subsistent

Cependant, les économistes préviennent que la montée des incertitudes mondiales pourrait compromettre la capacité du pays à maintenir cette dynamique jusqu’à la fin de l’année. Selon le Dr Lê Quôc Phuong, ancien directeur adjoint du Centre d’information sur l’industrie et le commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, le taux actuel de l’IPC s’inscrit dans la tendance décennale du Vietnam à maintenir l’inflation sous 4%, ce qui constitue une base solide pour la maîtrise de l’inflation au second semestre.

Il attribue ce succès à la stabilité des indicateurs macroéconomiques, notamment le déficit budgétaire, la dette publique et le taux de change, ainsi qu’à une offre intérieure abondante de biens, notamment alimentaires, qui contribue à prévenir les flambées soudaines des prix.

À l’échelle mondiale, la faible croissance économique et la relative stabilité des prix du pétrole, malgré les tensions géopolitiques persistantes, ont également contribué à limiter les pressions inflationnistes externes.

Par ailleurs, le Dr Nguyên Duc Dô, vice-président de l’Institut d’économie et de finance, prévoit que l’IPC moyen pour 2025 oscillera autour de 3,4%, voire pourrait même chuter à 3% si les prix mondiaux des matières premières poursuivent leur tendance à la baisse dans un contexte de tensions commerciales prolongées. En supposant une augmentation mensuelle moyenne de l’IPC de 0,27%, soit le rythme habituel de 2015 à 2024, les pressions inflationnistes resteraient largement dans des limites gérables.

Cependant, il identifie plusieurs risques potentiels, notamment la forte hausse du taux de change entre le dông et le dollar depuis début 2025. La croissance de la masse monétaire et du crédit a dépassé celle du PIB nominal, tandis que les ajustements à venir des tarifs des services publics dans le cadre des politiques de recouvrement des coûts pourraient alimenter l’inflation.

Le Dr Lê Quôc Phuong met également en garde contre le risque que la volatilité des politiques fiscales dans les principales économies déstabilise le commerce mondial et influence les prix intérieurs. Il souligne également que l’objectif ambitieux de croissance du Vietnam, supérieur à 8%, d’ici 2025, nécessite des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes qui, si elles ne sont pas gérées avec prudence, pourraient accroître les risques d’inflation.

Néanmoins, il est convaincu qu’une mise en œuvre contrôlée des politiques aidera le Vietnam à trouver un équilibre entre croissance et stabilité des prix.

De même, le Professeur associé Nguyên Dào Tùng, directeur de l’Académie des finances, souligne les sombres perspectives économiques mondiales, influencées par la montée des tensions commerciales et les politiques tarifaires, notamment américaines. Ce ralentissement pourrait peser sur les exportations et l’industrie manufacturière vietnamiennes. Au niveau national, la croissance rapide des taux de change et de la masse monétaire pourrait entraîner une hausse des coûts de production et accentuer encore les pressions inflationnistes dans les mois à venir.

Pour maintenir l’inflation à la fourchette cible, les experts proposent une série de solutions coordonnées, notamment l’introduction d’une politique monétaire flexible, assortie d’une gestion prudente des taux d’intérêt et de change, et la stabilisation des prix des carburants afin d’éviter des répercussions sur l’ensemble de l’économie.

Par ailleurs, le gouvernement devrait accélérer les investissements publics pour soutenir la croissance, améliorer la transparence et la cohérence de la communication politique afin d’ancrer les attentes du marché, et intégrer des mesures de protection sociale pour alléger la pression sur les dépenses des ménages.

Le projet du Vietnam de supprimer les frais de scolarité à l’échelle nationale pour les élèves de la maternelle au lycée à compter de l’année scolaire 2025-2026 constitue une avancée notable. Cette mesure pourrait contribuer à réduire les dépenses des ménages et à freiner la croissance de l’IPC à long terme.

Avec des fondamentaux macroéconomiques stables, une offre adéquate et une gestion politique proactive, le Vietnam est bien placé pour maintenir l’inflation sous contrôle en 2025. Cela donne la confiance nécessaire pour stimuler l’investissement, la production et la consommation, qui sont essentiels pour soutenir la reprise économique dans un environnement mondial encore incertain.

VNA/CVN