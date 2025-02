Maintenir une coopération économique et commerciale durable avec le Vietnam

Lors d’une récente séance de travail entre le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên et l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération future entre les deux pays dans l'économie, le commerce et l’investissement, a rapporté le Département des marchés européens et américains du ministère de l'Industrie et du Commerce le 14 février.

Photo : MIC/CVN

Nguyên Hông Diên s'est félicité du bon début des relations économiques et commerciales entre les deux pays en 2025, marqué notamment par la conclusion d'un accord bilatéral mettant fin au différend sur la taxe antidumping imposée au poisson tra et basa (pangasius) par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le ministre a souligné que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire de premier plan et souhaitait renforcer la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement de manière globale et durable. Il a également affirmé que les États-Unis constituaient une source d'importation fiable et à long terme pour le Vietnam, notamment dans les domaines de l'énergie, des machines, des équipements, des technologies et des matières premières.

Actuellement, les États-Unis sont le cinquième marché d’importation du Vietnam, en particulier pour le blé, les produits en bois, le soja, les produits pharmaceutiques, les automobiles, les moyens de transport, les légumes et le coton. Concernant les produits agricoles, le Vietnam est le neuvième plus grand marché d’exportation des États-Unis. Les produits tels que le bœuf, le porc, le poulet, les produits aquatiques, le lait, le soja, le maïs, le raisin, les pommes, les cerises et les myrtilles américains sont très appréciés des consommateurs vietnamiens.

À partir de cette analyse, Nguyên Hông Diên a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans le secteur agricole afin de diversifier les produits et les chaînes d'approvisionnement des deux pays. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à ouvrir davantage son marché aux importations de produits agricoles américains et espérait que les États-Unis feraient de même pour les produits vietnamiens.

Photo : MIC/CVN

De son côté, l'ambassadeur Marc E. Knapper a souligné que 2025 marquait le 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a réaffirmé la volonté des États-Unis de renforcer la coopération bilatérale et de concrétiser les engagements du Partenariat stratégique global, avec l’économie et le commerce qui joueront un rôle clé.

Les États-Unis souhaitent également approfondir leur coopération avec le Vietnam dans de nouveaux domaines stratégiques tels que la sécurité énergétique, la lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire et les hautes technologies. Ils aspirent à s’impliquer davantage dans les grands projets du Vietnam et encouragent le gouvernement vietnamien à accélérer l’amélioration du cadre juridique afin de faciliter les investissements américains dans des secteurs clés tels que l’énergie, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’aviation.

Le diplomate américain a également insisté sur la nécessité pour le Vietnam de renforcer sa lutte contre la fraude à l’origine, le transbordement illégal et l’évasion des mesures de défense commerciale afin de garantir les intérêts des entreprises des deux pays.

Le ministre vietnamien a précisé que le Vietnam, de son côté, invitait les investisseurs américains à participer à de nouveaux projets énergétiques, au développement des sources d’énergie, à l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières ainsi qu’à l’exploitation minière afin d’assurer la sécurité énergétique et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement bilatérale.

Il a appelé à la mise en œuvre rapide des engagements inscrits dans le protocole d'accord sur la coopération énergétique globale entre le Vietnam et les États-Unis, signé en octobre 2019. Il a exprimé l'espoir que les deux parties pourraient bientôt organiser une réunion au niveau des présidents du Conseil de l'Accord-cadre de commerce et d'investissement Vietnam - États-Unis (TIFA), dès que les conditions le permettront.

VNA/CVN