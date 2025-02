Le Vietnam dispose encore d’opportunités d’exportation de l’acier et de l’aluminium aux États-Unis

Cependant, les nouveaux tarifs pourraient réduire les marges bénéficiaires des exportateurs vietnamiens, ce qui rend cruciale pour les entreprises de s’adapter rapidement, a indiqué Dô Ngoc Hung.

Du côté positif, les produits en acier et en aluminium du Vietnam sont réputés pour leurs prix compétitifs et leur haute qualité, offrant une valeur significative à l’économie américaine en contribuant à freiner l’inflation et à favoriser des liens commerciaux bilatéraux plus solides, un point repris par de nombreux pays importateurs.

Les entreprises vietnamiennes devraient élaborer des stratégies commerciales appropriées, diversifier leurs marchés et tirer parti des accords de libre-échange (ALE) avec d’autres pays pour éviter une dépendance excessive aux États-Unis comme destination unique, a-t-il déclaré.

Il est tout aussi important de garantir le strict respect des réglementations américaines sur l’origine des produits et d’être proactif dans la préparation des enquêtes de défense commerciale, a-t-il poursuivi.

Les entreprises vietnamiennes devraient également renforcer la collaboration avec Direction des recours commerciaux du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), ainsi qu’avec les représentants diplomatiques du Vietnam à l’étranger pour surveiller la situation et réagir efficacement.

Selon le responsable, les exportations d’acier et d’aluminium du Vietnam vers les États-Unis restent soumises à des droits de douane de 25% et 10%, respectivement, en vigueur depuis 2018 pour la plupart des pays.

Les nouveaux tarifs devraient perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales, incitant les pays confrontés à des obstacles à l’exportation à réorienter leurs expéditions vers d’autres marchés, dont le Vietnam.

En fait, selon les données des douanes américaines, les exportations d’acier et de produits sidérurgiques du Vietnam vers les États-Unis ont grimpé à environ 983 millions d'USD en 2024, soit une hausse de près de 159% par rapport à l’année précédente.

Les principales exportations comprenaient l’acier galvanisé (HS 7210.49), l’acier revêtu d’aluminium-zinc (HS 7210.61), l’acier revêtu de plastique (HS 7210.70), l’acier inoxydable (HS 7219.34) et l’acier allié (HS 7209.16).

De même, les exportations d’aluminium et de produits en aluminium du Vietnam vers les États-Unis ont atteint environ 479 millions d'USD en 2024, soit une hausse de 9,5% par rapport à l’année précédente, principalement des armoires de cuisine, des tables en aluminium et des décorations intérieures (HS 7615.10), des alliages d’aluminium (HS 7604.21) et des barres et fils en aluminium (HS 7604.29).

