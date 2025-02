Le Vietnam prêt à coopérer avec les États-Unis pour le rapatriement de citoyens

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, dans l’après-midi du 13 février, en réponse à des questions concernant les expulsions d’immigrants illégaux et de délinquants, y compris des Vietnamiens, par l’administration du président Donald Trump, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré que le rapatriement des citoyens vietnamiens expulsés par les États-Unis s’était appuyé sur l’accord de rapatriement signé entre les deux pays, et que les deux pays avaient coopéré de manière étroite, rapide et opportune sur cette question.

Le Vietnam est prêt à continuer de coopérer étroitement avec les États-Unis pour le rapatriement de ses citoyens dans l’esprit des accords déjà signés et souhaite que les États-Unis créent des conditions de résidence favorables pour les citoyens vietnamiens, contribuant au développement et à la prospérité des États-Unis, ainsi qu’au partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable, a affirmé Pham Thu Hang.

En réponse à des questions sur les préparatifs du Vietnam face à d’éventuelles guerres commerciales, elle a souligné qu’en tant qu’économie ouverte et de plus en plus intégrée à l’économie mondiale, le Vietnam suivait de près les évolutions du commerce international afin de prendre des mesures adaptées pour minimiser les impacts sur son économie et de contribuer à un sain développement du commerce international.

Le Vietnam s’engage à respecter strictement les cadres juridiques internationaux, les engagements commerciaux bilatéraux et multilatéraux, tout en renforçant la coopération internationale pour améliorer ses institutions, ses capacités et promouvoir la libéralisation du commerce, contribuant ainsi à une croissance économique saine.

VNA/CVN