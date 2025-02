Le Vietnam souhaite coopérer avec les États-Unis dans le traitement des conséquences de la guerre

>> Le Vietnam s'engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs américains

>> Le vice-Premier ministre et ministre des AE félicite le nouveau secrétaire d'État américain

>> Relations Vietnam - États-Unis, modèle typique des relations internationales

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

En réponse à des questions concernant la signature par le président des États-Unis, Donald Trump, d’un décret gelant l’aide internationale, y compris les projets de coopération avec le Vietnam dans les domaines de la santé, de l’éducation, du déminage et de la dépollution de la dioxine après la guerre, Pham Thu Hang a rappelé que depuis de nombreuses années, grâce à divers mécanismes de coopération, y compris l’USAID, les deux pays avaient collaboré efficacement dans divers domaines, notamment la santé, l’environnement, le changement climatique, l’aide en cas de catastrophe naturelle, et en particulier dans le traitement des conséquences de la guerre.

"Les projets d’aide des États-Unis ont produit des effets dans de nombreuses villes et provinces à travers le Vietnam, apportant une meilleure vie aux populations bénéficiaires", a-t-elle affirmé.

Selon Pham Thu Hang, l’arrêt des projets de l’USAID, notamment ceux liés au déminage et à la dépollution à l’aéroport de Biên Hòa, aurait un impact significatif sur la sécurité, la vie des habitants et l’environnement des zones concernées.

Elle a également ajouté que le soutien des États-Unis et la coopération du Vietnam dans la recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre avaient une grande signification, contribuant à renforcer l’amitié entre les deux peuples, à consolider la confiance mutuelle et à construire de bonnes relations entre le Vietnam et les États-Unis. Cela est d’autant plus important que les deux pays célèbrent les 30 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

La porte-parole a souligné que, dans les temps à venir, le Vietnam souhaitait travailler avec les États-Unis pour mettre en œuvre de manière substantielle et efficace ces activités de coopération, contribuant au développement stable et durable des relations entre les deux pays, selon l’esprit de la déclaration commune sur le Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis, au service de la paix, de la coopération et du développement durable.

En réponse à des questions sur les décisions du président Donald Trump imposant une augmentation des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium, sans exemptions pour aucun pays, à partir du 4 mars 2025, Pham Thu Hang a indiqué que le Vietnam continuait de coopérer avec les États-Unis pour développer les relations bilatérales sur la base du Partenariat stratégique global.

Elle a affirmé que le commerce et les investissements bilatéraux s’étaient développés positivement ces derniers temps, répondant aux attentes des gouvernements et des peuples des deux pays. Le Vietnam est prêt à travailler de manière coopérative et constructive afin de partager des informations, de résoudre les questions d’intérêt commun et de consolider davantage les relations économiques entre les deux pays.

VNA/CVN