Le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à prolonger l'accord nucléaire iranien

Le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas réussi vendredi à adopter une résolution qui aurait prolongé de six mois l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 pour donner du temps à la diplomatie.

Le projet de résolution, présenté par la Chine et la Russie, a reçu quatre votes en faveur, neuf contre et deux abstentions, soit moins que les neuf votes positifs requis pour son adoption.

S'il avait été adopté, le projet de résolution aurait prolongé de six mois l'accord nucléaire entre l'Iran et les six puissances que sont le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et les États-Unis, ainsi que la Résolution 2231 du Conseil de sécurité qui a entériné l'accord. Il aurait également empêché un "snapback" (retour des sanctions) de l'ONU contre l'Iran.

Le résultat du vote de vendredi 26 septembre était exactement le même que celui sur un projet de résolution présenté par la République de Corée le 19 septembre en sa qualité de présidente du Conseil de sécurité pour le mois de septembre, qui, s'il avait été adopté, aurait continué à alléger les sanctions contre l'Iran.

L'Algérie, la Chine, le Pakistan et la Russie ont voté en faveur du projet de résolution de vendredi. Le Guyana et la République de Corée se sont abstenus. Les neuf autres membres du Conseil de sécurité ont voté contre.

