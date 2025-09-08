Madagascar : saisie de plus d'une tonne de drogue dans le Nord-Ouest du pays

Une cargaison de drogue d'un poids total de 1,5 tonne, répartie dans 102 sacs, a été interceptée par la gendarmerie dans le district malgache de Bealanana (Nord-Ouest), a annoncé la gendarmerie dans un communiqué.

Les trafiquants ont réussi à s'échapper dans la brousse et cette drogue était destinée à être écoulée dans le district d'interception ainsi que dans plusieurs autres régions de l'île, a indiqué la même source. Vendredi dernier 5 septembre, une autre opération similaire a eu lieu à Maevatanana, district voisin, où 213 kilos de drogue saisis lors de précédentes interventions ont été brûlés par la gendarmerie.

