Les Nations unies ont confirmé le rétablissement des sanctions contre l'Iran.

" Conformément à la procédure définie dans les paragraphes 11 et 12 de la Résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, entrée en vigueur le 27 septembre à 20h00 heure avancée de l'Est, toutes les dispositions des Résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) ont été réappliquées de la même manière qu'avant l'adoption de la Résolution 2231 (2015) le 20 juillet 2015", a indiqué une note du Bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU adressée à la presse.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En conséquence, la liste des sanctions du Comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la Résolution 1737 a été remise en vigueur. Elle vise les 43 personnes et 78 entités qui figuraient sur la liste avant l'adoption de la Résolution 2231, selon la note.

La note énumère toutes les personnes et entités qui ont été réinscrites sur la "Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies".

Le mois dernier, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont officiellement invoqué le mécanisme de rétablissement des sanctions de l'ONU, qui permet de réimposer ces sanctions dans un délai de 30 jours s'il est estimé que l'Iran enfreint l'accord sur le nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).

Xinhua/VNA/CVN