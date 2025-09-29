Les Nations unies ont confirmé le rétablissement des sanctions contre l'Iran.

>> L'Iran exclut toute négociation nucléaire imminente avec les États-Unis
>> Le président iranien rencontre des dirigeants européens
>> Le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à prolonger l'accord nucléaire iranien
|Panorama d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question iranienne, à New York (États-Unis), le 13 juin.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
En conséquence, la liste des sanctions du Comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la Résolution 1737 a été remise en vigueur. Elle vise les 43 personnes et 78 entités qui figuraient sur la liste avant l'adoption de la Résolution 2231, selon la note.
La note énumère toutes les personnes et entités qui ont été réinscrites sur la "Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies".
Le mois dernier, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont officiellement invoqué le mécanisme de rétablissement des sanctions de l'ONU, qui permet de réimposer ces sanctions dans un délai de 30 jours s'il est estimé que l'Iran enfreint l'accord sur le nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).
Xinhua/VNA/CVN