Nations unies

Promouvoir la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires

L'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a convoqué vendredi 26 septembre une réunion de haut niveau pour commémorer et promouvoir la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.

Photo : ONU/CVN

"Tels des somnambules, nous allons tout droit vers une nouvelle course aux armements nucléaires, plus complexe, plus imprévisible et encore plus dangereuse", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un message lu lors de la réunion. "Les risques d'escalade et d'erreurs de calcul se multiplient", et le désarmement est le fondement de la paix, a-t-il dit, tout en appelant tous les pays possédant des armes nucléaires à reprendre le dialogue afin de "forger un monde exempt de ces armes de destruction massive".

L'ONU dispose de cadres efficaces pour réduire les dangers nucléaires, notamment le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, a déclaré la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Annalena Baerbock, dans son discours. Chaque État membre doit les respecter, en particulier ceux qui possèdent ces armes, a-t-elle dit.

Menace majeure pour la sécurité

Geng Shuang, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, a souligné que les armes nucléaires constituent une menace majeure pour la sécurité de tous les pays du monde. La communauté internationale doit unir ses efforts pour promouvoir le désarmement nucléaire, prévenir la prolifération nucléaire et réduire les risques nucléaires, a-t-il déclaré.

Observée chaque année le 26 septembre, la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires sert à rappeler les conséquences humanitaires catastrophiques des armes nucléaires et la nécessité urgente de leur élimination complète.

L'Assemblée générale a proclamé cette Journée internationale en décembre 2013, dans le prolongement de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur le désarmement nucléaire qui s'est tenue le 26 septembre 2013 à New York.

Xinhua/VNA/CVN