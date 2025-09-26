Le Royaume-Uni créera un titre d'identité numérique pour nationaux et résidents

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi 26 septembre son intention de créer un titre d'identité numérique pour les citoyens et résidents du Royaume-Uni, notamment afin de lutter contre le travail illégal, une première dans un pays où la question fait débat depuis longtemps.

Ce document, qui n'aura pas de support solide mais sera stocké sur les téléphones portables, "rendra le travail illégal plus difficile dans le pays" et "offrira également de nombreux avantages aux citoyens, comme la possibilité de prouver leur identité pour accéder rapidement à des services essentiels", a fait valoir le Premier ministre travailliste Keir Starmer dans un communiqué.

Il n'existe pas au Royaume-Uni de carte nationale d'identité à la française et l'introduction d'un titre d'identité fait débat dans le pays depuis des années.

Selon le dispositif prévu par le gouvernement, les titulaires de ce nouveau titre numérique n'auront pas besoin de l'avoir en permanence sur eux et ne pourront pas se voir demander de le présenter, mais il deviendra "obligatoire afin de prouver son droit à travailler" dans le pays d'ici la fin de la législature, soit 2029, précise le gouvernement.

Depuis son arrivée au pouvoir, Keir Starmer multiplie les mesures pour lutter contre l'immigration illégale et cible particulièrement le travail illégal.

La France pointe régulièrement la facilité à travailler pour des personnes arrivant clandestinement au Royaume-Uni comme l'un des principaux moteurs de l'immigration irrégulière, et notamment des traversées de la Manche sur de petits bateaux.

Ce plan "combattra les réseaux criminels qui promettent un accès au marché du travail britannique afin de profiter des traversées dangereuses et illégales de la Manche", insiste ainsi Downing Street dans son communiqué.

