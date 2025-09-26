Danemark : un nouvel aéroport fermé après une alerte aux drones

Un nouvel aéroport danois a dû fermer dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 septembre à la suite d'une deuxième alerte aux drones en deux nuits, Copenhague disant faire l'objet d'une "attaque hybride" d'origine inconnue depuis le début de la semaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'espace aérien au-dessus de l'aéroport d'Aalborg, dans le Nord du Danemark, a dû être fermé jeudi soir 25 septembre en raison d'une alerte aux drones avant de rouvrir vers 00h35 (22h35 GMT) vendredi 26 septembre, a indiqué la police danoise.

La fermeture de l'aéroport a contraint un vol KLM en provenance d'Amsterdam à faire demi-tour et a entraîné l'annulation d'un vol Scandinavian Airlines au départ de Copenhague, selon les sites de suivi des vols et les sites web des compagnies aériennes.

À ce stade, les autorités n'ont toutefois pas formellement attesté la présence de drones.

Le pays est sur le qui-vive après une multiplication d'incidents dans son ciel depuis lundi.

Jeudi 25 septembre, la Première ministre Mette Frederiksen a dénoncé des "attaques hybrides" et prévenu que les survols de drones "pourraient se multiplier".

Les autorités danoises n'ont à cette heure pas identifié l'origine de ces appareils. Mais "il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe", a relevé Mme Frederiksen.

À l'issue d'un entretien avec la dirigeante, le président français, Emmanuel Macron s'est dit prêt à "contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois".

Les pays de l'UE doivent discuter vendredi 26 septembre par visioconférence d'une proposition de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen d'établir un "mur" de défense anti-drones.

Au Danemark, des drones avaient été repérés dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 septembre au dessus des aéroports d'Aalborg (Nord), d'Esbjerg (Ouest), de Sonderborg (Sud) et de la base aérienne militaire de Skrydstrup (Sud), selon la police.

Lundi soir 22 septembre déjà, des drones à l'origine non identifiée avaient survolé l'aéroport de Copenhague et celui d'Oslo, en Norvège voisine, bloquant le trafic pendant plusieurs heures.

Ces survols sont l'oeuvre d'un "acteur professionnel" et constituent une "menace systématique", a estimé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen.

La Norvège a annoncé jeudi 25 septembre avoir arrêté un homme d'origine étrangère qui opérait un drone près de l'aéroport international d'Oslo. L'appareil a été saisi.

Sommet de l'UE à Copenhague

Le gouvernement danois a annoncé acquérir de nouveaux moyens "de détection et de neutralisation de drones".

Le pays scandinave, membre de l'OTAN, doit accueillir la semaine prochaine les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne (UE) pour un sommet à Copenhague.

La Première ministre danoise s'est entretenue avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte, du renforcement de la sécurité du pays.

Lors des précédents incidents, l'armée a décidé de ne pas abattre les drones, invoquant notamment la sécurité des civils, selon le chef d'état-major des armées, Michael Hyldgaard.

AFP/VNA/CVN