La hausse des attaques israéliennes à Gaza est dévastatrice pour les civils, selon l'ONU

Les forces israéliennes ont intensifié leur offensive dans la bande de Gaza avec des frappes aériennes toutes les huit ou neuf minutes, dévastant les civils, y compris des milliers de personnes fuyant la ville de Gaza assiégée, a déclaré vendredi 26 septembre le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon lui, les autorités sanitaires gazaouies ont signalé cette intensification au cours des dernières 24 heures.

"Les équipes sur le terrain font également état de bombardements, de tirs d'hélicoptères et de quadcoptères, ainsi que de tirs d'armes à feu en direction des personnes qui attendent de l'aide", a ajouté l'OCHA. "Des dizaines de personnes auraient été tuées et plus de 200 autres blessées".

Il a indiqué que les personnes fuyant Gaza-ville se dirigent principalement vers le sud de l'enclave palestinienne, où les conditions sont décrites comme désastreuses.

"Les équipes qui surveillent les mouvements de population à l'intérieur de la bande ont dénombré environ 16.500 déplacements du nord de Gaza vers le sud", a déclaré OCHA selon qui les centaines de milliers de personnes qui se trouvent encore à Gaza-ville dépendent fortement de l'aide humanitaire, car les services les plus importants ont été contraints de fermer ou de se déplacer.

Or, les équipes humanitaires à travers la bande de Gaza continuent à faire face à des refus d'accès et à des défis importants qui les empêchent de fournir l'aide à l'échelle nécessaire, a-t-il déploré.

Sur les 15 mouvements que les Nations unies ont tenté de coordonner avec les autorités israéliennes pour aider les habitants de différentes parties de Gaza jeudi, seuls sept ont été entièrement facilités, a noté l'OCHA.

Dans le même temps, le bureau a déclaré que les équipes humanitaires ont pu collecter du carburant, des articles médicaux et d'autres fournitures au point de passage de Kerem Shalom/Karam Abou Salem, entre autres missions. Mais elles ont été empêchées de transporter de l'eau par camion dans le nord et n'ont pas été autorisées à accéder à d'autres points de passage, notamment pour collecter de la nourriture.

L'OCHA a rappelé à Israël, au Hamas et à tout groupe armé que les travailleurs humanitaires et leurs véhicules ne doivent pas être attaqués ou se voir refuser un accès critique sur le terrain.

En Cisjordanie, il a noté que le seul point de passage direct entre la Jordanie et les territoires palestiniens occupés, le pont Allenby, était ouvert aux personnes, mais pas aux marchandises. Or, cette fermeture aux biens, dont le fret humanitaire, est une préoccupation importante. Environ 35% des fournitures contrôlées par l'ONU qui ont été autorisées et sont prêtes à être expédiées à Gaza se trouvent encore en Jordanie.

Par ailleurs, selon l'organisme onusien, le nombre de Palestiniens de Cisjordanie déplacés depuis le 7 octobre 2023 en raison des attaques des colons israéliens et des restrictions d'accès a dépassé les 3.000. La moitié d'entre eux sont des enfants, principalement issus de communautés bédouines et d'éleveurs.

L'OCHA a jugé essentiel de voir la fin des violences et de faire régner la protection, la responsabilité et le respect du droit international humanitaire dans toute la Cisjordanie.

Xinhua/VNA/CVN